Ancora un richiamo alimentare causato dalla salmonellosi. Il batterio del genere salmonella è il più comunemente isolato nei casi di infezioni trasmesse da alimenti. Le infezioni provocate da questo agente batterico si distinguono in forme tifoidee e non tifoidee. Le prime sono responsabili della febbre tifoide e delle febbri enteriche in genere e l'uomo rappresenta l'unico serbatoio del microrganismo. Le seconde, che contano oltre il 50% del totale delle infezioni gastrointestinali, sono una delle cause più frequenti di intossicazioni alimentari nel mondo industrializzato. I principali serbatoi dell'infezione sono rappresentati dagli animali; acqua e cibi contaminati sono i principali veicoli di infezione.

La trasmissione dell'infezione avviene per via oro-fecale attraverso l'ingestione di cibi o bevande contaminate o per contatto con oggetti o piccoli animali in cui siano presenti le salmonelle. I veicoli principali di diffusione dell'infezione nell'uomo sono gli alimenti. Tra quelli considerati più a rischio, riporta l'Istituto Superiore di Sanità, ci sono: uova crude o poco cotte e derivati, latte crudo e derivati, carne e derivati, specialmente se poco cotti, salse e condimenti per insalate, preparati per dolci e creme, frutta e verdura contaminate durante il taglio. (Continua a leggere dopo la foto)



Dunque, ancora allarme salmonella: è stato ritirato a titolo precauzionale da tutti i punti vendita il prodotto Gelatina in fogli Paneangeli: Si tratta del Lotto 24052/3, scadenza 05.06.2021, per sospetta contaminazione microbiologica da salmonella". Lo comunica l'azienda produttrice Cameo, invitando tutti i consumatori che avessero in casa delle confezioni di questo lotto a riportarle presso il punto vendita dove le hanno acquistate. Lo stesso provvederà al rimborso. (Continua a leggere dopo la foto)

"Trattandosi di una potenziale contaminazione microbiologica - precisa l'azienda - i tempi per gli accertamenti non sono immediati pertanto, nel massimo rispetto dei nostri consumatori e partner commerciali, abbiamo disposto in via precauzionale il ritiro esclusivamente del prodotto: Gelatina in fogli Paneangeli lotto 24052/3 - scadenza (Tmc) 05.06.2021". (Continua a leggere dopo la foto)



"Nessun altro prodotto a marchio Paneangeli è interessato. Ci scusiamo con tutti i nostri consumatori per il disagio arrecato - afferma ancora l'azienda - e desideriamo rassicurarli in merito al fatto che non sono mai stati riscontrati problemi di salute legati al consumo di questo prodotto, sul mercato da oltre 30 anni, e nello specifico sul lotto in questione in vendita da luglio 2018. La qualità e la sicurezza dei prodotti rappresentano per noi la massima priorità", conclude la nota di Cameo.

