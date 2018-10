Ancora un richiamo dagli scaffali dei supermercati italiani disposto dal Ministero della Salute a scopo precauzionale. La notizia arriva a poche ore dalla segnalazione della ditta Bauli che ha subito un richiamo lo scorso 3 ottobre 2018. Ci sarebbe, infatti, un errore dell'Asl di Salerno dietro al ritiro dal mercato di un lotto di croissant Bauli per presunta salmonella. Lo ha comunicato la stessa azienda, che è stata costretta a richiamare un lotto di "Croissant 5 cereali latte" per rischio microbiologico. "Bauli - si legge in una nota - desidera confermare che si è trattato di un errore da parte della Asl di Salerno e del laboratorio che ha effettuato l'esame.

Sia i campioni di controllo mantenuti presso i nostri stabilimenti, sia quelli prelevati originariamente dalla Asl e poi analizzati da un laboratorio terzo, hanno rilevato la totale assenza di salmonella nei nostri prodotti". E ancora, sempre nella nota pubblicata dalla Bauli, si legge: "Anche il contro-campione analizzato dall'Istituto Superiore di Sanità ha dato esito negativo, confermando quanto abbiamo sempre sostenuto". Bauli ha comunque predisposto il richiamo del lotto segnalato assumendosene l'intero onere. (Continua a leggere dopo la foto)



Intanto, come dicevamo in apertura, c'è stato un nuovo richiamo dagli scaffali dei supermercati italiani. La catena di supermercati Prix ha ordinato l'immediato ritiro di un lotto di bevanda vegetale a base di riso a marchio Bon&San

per una possibile alterazione del prodotto. Come si legge nella nota pubblicata sul sito, infatti, il prodotto in questione è venduto in confezioni da un litro ed il lotto coincide con la scadenza 18-06-2019. La bevanda è stata prodotta Bon&San S.n.c. di Boniotti Giulio e C., nello stabilimento di via Via Brione, 1 a Riva del Garda, in provincia di Trento.

Per ulteriori informazioni è possibile mettersi in contatto con il Servizio Clienti Prix al numero 800 89 44 22. A scopo precauzionale e al fine di garantire la sicurezza dei consumatori, Giovanni D'Agata, presidente dello 'Sportello dei Diritti', raccomanda a coloro che hanno acquistato il prodotto del medesimo lotto di appartenenza, di non consumarlo. Intanto, il Ministero della salute ha diffuso l’avviso di richiamo di alcuni lotti del misto 5 cereali C’è di Buono Pedon e del mix 5 cereali precotti In Forma Carrefour per la presenza di Bacillus cereus. Anche Esselunga ha pubblicato il richiamo del prodotto a marchio Pedon. (Continua a leggere dopo la foto)



Entrambi i prodotti coinvolti dal provvedimento sono venduti in confezione da 500 g con le date di scadenza 31/07/2020 e 01/08/2020 (Pedon) e 29/02/2020 (Carrefour). I mix di cereali richiamati sono stati prodotti da Pedon Spa, nello stabilimento di via del Progresso 32, a Molvena, in provincia di Vicenza. Si raccomanda di non consumare le confezioni con le date di scadenza segnalate e di restituirle al punto vendita d’acquisto. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Pedon al numero verde 800 034437. I batteri del gruppo Bacillus cereus sono naturalmente presenti nell’ambiente. Se ingeriti con alimenti contaminati, possono causare malattie a trasmissione alimentare, con sintomi come vomito e diarrea.

