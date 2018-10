Aumenta notevolmente il rischio di ammalarsi di cancro cervicale. Ma le donne non sembrano preoccuparsi oltremodo di questo fatto allarmante. Sono milioni in tutto il mondo le donne che, saltando il pap test, mettono ad alto rischio la loro salute. Solo in Inghilterra sono circa 3milioni le donne che non hanno fatto il pap test negli ultimi 3 anni e mezzo, lo riporta un articolo del Sun.

In alcune aree, in particolare, la metà delle donne sopra i 50 anni non ha mai fatto il pap test negli intervalli di tempo consigliati, per non parlare del fatto che circa un milione di donne tra i 50 e i 64 anni non ha fatto un pap test negli ultimi 5 anni e mezzo. Secondo quanto riporta il Sun, il tasso di screening per il cancro cervicale è sceso moltissimo negli ultimi 20 anni e questo è decisamente allarmante. Come fa sapere la dottoressa Anne Mackie, direttrice del centro di screening Public Health England, il numero di donne che si sottopone al pap test è calato vertiginosamente. Continua a leggere dopo la foto

Negli ultimi 3 anni, circa il 72% delle donne tra i 25 e i 65 anni ha fatto un pap test nel periodo di tempo consigliato. Ma la percentuale è scesa: nel 2012 era il 75.4% delle donne ad aver fatto il pap test nel periodo di tempo consigliato. Ma perché a volte le donne non fanno il pap test? A volte la colpa è delle esperienze precedenti che sono state traumatiche. È il caso di Samme Allen di Kingston che ha avuto un brutta esperienza con un’ostetrica tutt’altro che rassicurante quando aveva 25 anni. Continua a leggere dopo la foto

Le ci sono voluti altri 10 anni prima di sottoporsi ancora una volta al test. Ma in questi 10 anni, purtroppo, si era ammalata di cancro cervicale. Non si era mai accorta prima perché non aveva avuto alcun sintomo. “Tornassi indietro, nonostante la mia brutta esperienza, lo rifarei subito” ha detto al Sun. Il servizio sanitario inglese prevede che le donne tra i 25 e i 49 anni facciano il pap test ogni 3 anni. Dopo i 49 anni le donne dovrebbero sottoporsi al test ogni 5 anni. Ma perché le donne rinunciano al pap testpur consapevoli di mettere al rischio la loro salute? Continua a leggere dopo la foto

Molte sono troppo imbarazzate. Quindi il motivo principale è la vergogna. Di cosa si vergognano? Di mostrare il loro corpo, di mostrare la loro vagina, di essere giudicate per l’odore della vagina. Altre donne, invece, si spazientiscono a prendere un appuntamento. Vogliamo ricordare perché il pap test è così importante? Sì. Dunque il pap test è importantissimo perché permette di individuare nella vagina la presenza di cellule anomale che possono portare a sviluppare il cancro cervicale. Cosa dovete fare? Semplicemente rispondere con un sì all’invito che vi viene mandato ogni 3 anni.

