Non solo il tonno Mareblu. Il Ministero della Salute, pochi minuti fa, ha ordinato il ritiro anche di un altro prodotto molto presente nelle tavole degli italiani: la scamorza. Anche in questo caso il richiamo avviene per prevenire sulla salute dei consumatori causa probabile presenza di Escherichia Coli. Ma che cos'è questo batterio e cosa può comportare? Le infezioni intestinali da E. coli si sviluppano mangiando cibo contaminato, toccando animali infetti o bevendo acqua contaminata in piscina. Le infezioni intestinali possono causare diarrea, a volte grave o emorragica, e dolore addominale. Gli antibiotici possono curare efficacemente le infezioni da Escherichia coli esterne al tratto digerente e la maggior parte delle infezioni intestinali, ma non sono utilizzati per trattare le infezioni intestinali causate da un solo ceppo di questi batteri.



Cosa può comportare un'infezione da Escherichia Coli? Questi batteri possono anche portare infezione della ghiandola prostatica (prostatite), della cistifellea, infezioni che si sviluppano dopo un'appendicite o diverticolite, infezioni di ferite (comprese quelle da intervento chirurgico), infezioni delle piaghe da decubito, infezioni dei piedi nei soggetti diabetici, polmonite, meningite nei neonati e infezioni del torrente ematico.

Portando a casa uno solo di alimenti contaminati si crea il rischio d'infettare tutto il cibo presente in frigo, specie se questo viene utilizzato per preparazioni culinarie: nel 90% dei casi il consumato re è a serio rischio contagio. L'unica pratica da mettere in atto quando si è colpito da Escherichia Coli è l'idratazione: con la diarrea si perdono molti liquidi, quindi è necessario reidratare adeguatamente l'organismo. Nei casi più gravi è necessario sottoporsi a trasfusione e/o dialisi. Ma qual è l'alimento richiamato dagli scaffali dei supermercati nelle ultime ore dopo il Tonno Mareblu? Si tratta della scamorza bianca a fette a marchio Coop e Cuor di Fette Parmareggio.



Il tonno è stato ritirato “a scopo precauzionale, per potenziale problema di produzione legato all’integrità delle lattine che potrebbe compromettere la qualità del prodotto”, come si legge nel richiamo pubblicato sul sito del ministero della Salute; mentre l’allerta per la scamorza è scattata in seguito alla presenza nel formaggio di Escherichia Coli produttore di Shiga-tossina (Stec), accertata dalle analisi dell’Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno.

