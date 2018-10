Avete mai visto delle unghie ammuffite? Preparatevi a restare di sasso. A mostrare queste immagini che molte utenti hanno definito assolutamente disgustose è stato il salone di bellezza russo Nail Sunny che altre volte abbiamo citato per via delle sue creazioni “originali”, diciamo così. Il salone Nail Sunny ha postato il video della realizzazione di questa terrificante manicure e da subito sono piovuti dei commenti impietosi. Una follower dell’istituto di bellezza, Yvette White, ha detto la sua: “Stavolta si sono spinti troppo oltre”. E in effetti non ha tutti i torti. Nel video si vedono tutti i passaggi attraverso i quali l’estetista realizza una manicure che fa apparire le unghie come ricoperte da muffa. “Ma perché mai dovrei fare una cosa del genere alle mie unghie?” scrive una utente. “Ma è disgustoso”, scrive un’altra. Insomma, nessuno sembra gradire quello spettacolo delle unghie ammuffite. Il risultato finale, va detto, è molto realistico ma nessuno gradisce il risultato di quelle unghie che sembrano ammuffite. Continua a leggere dopo la foto

Eppure, tra le migliaia di donne che si dicono schifate per quella manicure che fa sembrare le unghie ammuffite, c’è anche chi apprezza la bravura delle estetiste del salone. “Sono carine! Riproducono la muffa alla perfezione e sono delle unghie perfette per quelle donne che si occupano di orticoltura” commenta una voce fuori dal coro. E aggiunge: “Per me sarebbero perfette, quasi quasi..”. Insomma, la signorina gradisce e non poco. Continua a leggere dopo la foto

“Sono uniche, nessuno ha unghie così” scrive un’altra utente. Beh, questo è poco ma sicuro… E voi cosa pensate di questa moda lanciata dal salone di bellezza Nail Sunny? Vi piace? Vi disgusta? Fareste mai una cosa del genere alle vostre unghie anche solo per stupire le vostre amiche? Beh, ora che Halloween si avvicina forse non sarebbe una cattiva idea… Ma, se mai doveste gradire questa moda, pensateci bene prima di fare alle vostre unghie una cosa del genere… Il video lo trovate qua. Continua a leggere dopo la foto

Il salone in questione era finito qualche tempo fa nella bufera per aver realizzato una manicure servendosi di formiche vive. Gli insetti erano stati infilati in un cono di plastica all’interno del quale potevano sopravvivere grazie al ricambio di ossigeno. Inutile starvi a ricordare le critiche feroci ricevute dal salone in quella occasione…

