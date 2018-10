Si chiama filariosi oculare e vi farà passare la fame... Un video ripugnante che ha fatto il giro del mondo mostra il momento in cui un medico rimuovere un lunghissimo verme dall’occhio di un uomo. La storia – che ha per protagonista un uomo che ha preferito mantenere l’anonimato – è ambientata in India. Ma come è successo? Oddio, che orrore. Partiamo dall’inizio: l’uomo ha iniziato a sentire un fastidioso prurito all’occhio. Si trattava di un prurito accompagnato da dolore così ha deciso di andare al pronto soccorso per farsi visitare da un medico. Quando il medico lo visita, resta senza fiato: già perché si accorge che nell’occhio dell’uomo c’è un parassita di 15 centimetri. La condizione si chiama filariosi oculare ed è una roba allucinante. Se guardate il video – vi consigliamo di guardarlo solo se siete forti di stomaco – vedete la lunghezza e l’orrore di quel parassita. Deve essere una sensazione atroce averlo nell’occhio. Mamma mia, meglio non pensarci… Insomma il medico resta basito quando vede quel verme nell’occhio dell’uomo. Ma lo sconcerto arriva dopo ulteriori analisi che vengono fatte sull’uomo. Continua a leggere dopo la foto

Quando i medici sottopongono l’uomo a ulteriori test, scoprono che l’uomo – di 60 anni, di Karnataka – aveva dei parassiti anche nel sangue. Ma come è possibile che il parassita sia poi finita nel suo occhio? Non ci è dato sapere. Neanche i medici sono riusciti a dare una spiegazione sensata al fenomeno. Il termine medico per un parassita dell’occhio è “filariosi oculare” e si trasmette attraverso i pizzichi di zanzara. Continua a leggere dopo la foto

Circa 120 milioni di persone nel mondo, specialmente in Africa centrale, centro e sud America e Asia, vengono infettati ogni anno da questo tipo di parassita. Tuttavia è molto raro trovarlo negli occhi. Il dottor Srikanth Shetty che si è occupato dell’uomo della nostra storia ha detto che si trattava della specie Wuchereria Bancrofti. Si tratta di un tipo di parassita che può portare a danni permanenti dell’occhio se non rimosso immediatamente. Continua a leggere dopo la foto

“La cosa più difficile è stata rimuovere il parassita vivo: ucciderlo all’interno dell’occhio del paziente avrebbe potuto creare complicazioni enormi”. Ma non è stato semplice: “Il verme si muoveva e non è stato facile acchiapparlo”. Il video – pubblicato dal Daily Mail – ha fatto subito il giro del web scioccando tantissima gente. E voi lo avete già visto?

