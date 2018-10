Resta paralizzata mentre fa sesso. La storia di Claire Busby, 46enne mamma di 4 figli, vi farà venire l’angoscia. E probabilmente vi farà pure passare la voglia (poca) di fare sesso. La donna ha avuto una lesione catastrofica alla spina dorsale mentre faceva sesso. Sì, paralizzata mentre fa sesso. Ma come è successo? Semplice, è caduta dal letto. Non un letto qualunque, ma il letto king size che aveva ordinato da pochi giorni e che aveva tanta voglia di testare. Solo che è finita in tragedia. Ora la donna ha fatto causa alla ditta produttrice del letto e ha chiesto un milione di dollari di risarcimento danni. Era l’agosto del 2013 e Claire, una donna di Maidenhead che aveva molto successo negli affari, ha raccontato al Daily Mail che, quando la tragedia ha avuto luogo, lei era nuda sul letto con il suo compagno. Un incidente choc che le ha cambiato la vita definitivamente: ora Claire è tetraplegica. Il che significa che non può muovere le gambe ma neanche le braccia. Continua a leggere dopo la foto

Ma come mai la donna ha deciso di fare causa alla ditta? Quando è arrivata in tribunale sulla sua sedia a rotelle, ha spiegato che a quel letto mancavano due “piedini”. I piedini in questione mancavano solo da un lato del letto per questo si è creato uno squilibrio di 4 centimetri tra una parte del letto e l’altra, squilibrio che avrebbe quindi provocato la sua caduta. Claire, che gestiva una catena di saloni di bellezza, ha quindi deciso di denunciare la Berkshire Bed Company Ltd per averle fatto arrivare un letto difettoso. Continua a leggere dopo la foto

La donna ha raccontato che, mentre stava praticando un atto sessuale, è caduta per via della differenza di altezza tra una parte e l’altra del letto. “Ero in ginocchio sopra di lui – ha spiegato – con la mano destra lo toccavo così ho perso l’equilibrio e sono caduta catapultata al suolo”. E ha aggiunto: “La mia testa ha sbattuto violentemente sul pavimento”. La compagnia produttrice del letto, però, nega di avere responsabilità e sostiene che i piedini erano contenuti nell’imballaggio. Continua a leggere dopo la foto

Chissà come andrà a finire questa vicenda… La donna, al momento dell’incidente, stava ristrutturando la sua casa e aveva appena rotto con il marito. Ora c’è da capire se il letto sia arrivato realmente difettato o se la donna abbia dimenticato di mettere i piedini “mancanti”. Quel che è certo è che la sua vita non sarà più la stessa. E poco conta trovare il colpevole quando il finale resta tragico.

Hai mai fatto sesso “così”? Provaci e sarà tuo per sempre (davvero)

fbq('track', 'STORIE');