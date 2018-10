La bevanda al latte di cocco Coconut Milk Nature è stata ritirata dagli scaffali italiani su ordine del Ministero della Salute. Il prodotto della linea Ecomil, realizzato dall'azienda spagnola Nutriops nella regione della Murcia, è stato ritirato per rischio di presenza di allergeni. Si tratterebbe di presenza, all'interno della bevanda al latte di cocco Coconut Milk Nature, di allergeni non segnalati sull'etichetta né riportati nella versione del prodotto italiano. Nello specifico è stata riscontrata la presenza di frutta secca a guscio come noci, mandorle e nocciole. Si tratta di alimenti con i quali non si scherza: l'allergia da frutta secca, infatti, non va sottovalutata assolutamente. Ma perché il nostro organismo viene colpito da allergie da cibo, dette anche intolleranze? La causa principale delle allergie alimentari è la 'perdita della neutralità' verso uno specifico alimento. Per prevenire l’assorbimento di agenti potenzialmente patogeni e pericolosi e al tempo stesso per garantire la tolleranza, cioè la 'neutralità' del Sistema immunitario verso le proteine della dieta e i batteri 'buoni' (cosiddetti commensali), esistono a livello gastrointestinale precisi meccanismi immunitari. (Continua a leggere dopo la foto)



La normale 'tolleranza' del sistema immunitario verso gli antigeni alimentari può venir meno, in alcune situazioni, nei confronti di una o più proteine allergeniche presenti negli alimenti, instaurando l'allergia alimentare. La tendenza a svilupparla dipende dall'ereditarietà e da altri fattori (gastroenteriti virali, nascita prematura). Ma anche i fattori ambientali, come l'inquinamento atmosferico, l'esposizione al fumo di sigaretta durante l'infanzia (o durante la gravidanza della madre), e la permanenza in ambienti umidi possono contribuire. Come noto, le principali manifestazioni allergiche sono i disturbi gastrointestinali, come vomito, diarrea, gonfiore addominale. Poi si possono presentare l’orticaria e altre manifestazioni cutanee, insieme al prurito a naso e occhi. (Continua a leggere dopo la foto)

Ma l'allergia da frutta secca a guscio può manifestarsi anche con sintomi ben più preoccupanti: la reazione allergica può comportare lo choc anafilattico che può provocare gonfiore improvviso e accentuato di bocca e gola, svenimenti o anche conseguenze più gravi. Poiché questi elementi - come nel caso della bevanda al latte di cocco Coconut Milk Nature - possono essere contenuti anche all'interno di semplici alimenti è essenziale affidarsi all'attenta lettura delle etichette che, secondo la Direttiva 2003/89/CE dell’Unione Europea, deve indicare in modo chiaro la seguente dicitura: "Questo prodotto può contenere tracce di frutta a guscio". (Continua a leggere dopo la foto)



Ma qual è il lotto interessato dal ritiro del mercato per quanto concerne la bevanda al latte di cocco Coconut Milk Nature? Si tratta del P240118 con scadenza al 24 aprile 2019 e la confezione è quella da 200 millilitri. La possibile presenza di allergeni rappresenta un pericolo per i consumatori con allergie e intolleranze alimentari. Il Ministero della Salute consiglia a chi ha già acquistato la bevanda di riportarla al più presto al punto vendita per la riconsegna. Per tutti gli altri consumatori il prodotto è sicuro.

