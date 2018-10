Una misteriosa malattia infettiva sta colpendo bambini di età inferiore a 6 anni. Sono già 5 i casi appurati in pochi giorni di questo virus misterioso che provoca la paralisi degli arti dei bambini. Fino a oggi ha colpito bimbi sotto i 6 anni e i medici stanno cercando di capire cosa lo abbia provocato. L'emergenza è scattata e si teme possano susseguirsi altri episodi: i sintomi sono riconducibili a quelli della poliomelite, difficoltà respiratoria e debolezza. Ma all'improvviso, in ospedale, le piccole vittime hanno iniziato a subire la paralisi delle braccia e delle gambe. Tutti i casi si sono registrati nello Stato di Washington dopo essersi ammalati di sintomi simili alla polio, compresa la paralisi improvvisa in uno o più arti. Le autorità sanitarie e gli esperti di neurologia stanno lavorando in team nel tentativo urgente di capire quale sia la malattia. Tutti i pazienti hanno avuto difficoltà respiratorie la settimana prima di ammalarsi. (Continua a leggere dopo la foto)

La dott.ssa Scott Lindquist, esperta epidemiologa di malattie infettive presso il Dipartimento della Sanità di Washington, ha dichiarato: "A questo punto, non ci sono prove che indichino una singola fonte di malattia tra questi casi." E ancora: "Stiamo lavorando a stretto contatto con gli operatori sanitari e agenzie di salute pubblica". L'equipe medica ha aggiunto: "Continueremo a indagare e condividere le informazioni quando ce l'abbiamo". (Continua a leggere dopo la foto)

ads Di questa malattia si sa molto poco. Secondo quanto raccontato dal The Sun i medici temono che i bambini possano avere una rara condizione che colpisce il sistema nervoso. La condizione è detta mielite flaccida acuta (AFM) che attacca il midollo spinale e può portare a debolezza delle braccia o delle gambe e perdita dei riflessi muscolari, ma la causa ufficiale della malattia dei bambini è ancora poco chiara. La sindrome detta AFM è stato collegata a diversi virus e germi, compresi i microrganismi che causano raffreddore, mal di gola e infezioni respiratorie. (Continua a leggere dopo la foto)



I virus della poliomelite e virus portatori di zanzare come West Nile o Zika possono anche causare questa condizione. Negli Stati Uniti c'è stata un'ondata di casi di AFM negli Stati Uniti, che hanno coinvolto bambini piccoli, secondo le autorità sanitarie.

Leggi anche:

Sciopero dei medici: l’Italia si ferma. Blocco totale in tutto il paese: la data

fbq('track', 'STORIE');