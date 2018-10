Hai un neo che prude e stai in ansia? Ecco quando è sintomo di cancro

Hai notato di avere un neo che prude e sei preoccupato perché pensi possa trattarsi di cancro? Ecco tutto quello che devi sapere. Innanzitutto ti sconsigliamo di fare auto-diagnosi o suggestionarti leggendo troppi “sintomi” in rete: sarà il medico che dovrà dirti di cosa si tratta e come intervenire. Detto questo, capiamo perché un neo può dare prurito. Se il prurito del neo non è accompagnato da altri sintomi preoccupanti, nella maggior parte dei casi si tratta di una semplice irritazione da sfregamento. I nei, che possono essere piatti o in rilievo, se sono grandi, possono urtare contro i vestiti e irritarsi per il contatto continuo con i tessuti. Questo continuo sfregamento può dare molto prurito. Una delle ragioni è questa. Ma non è l’unica. Quali sono le altre? L’uso di prodotti aggressivi per la pelle come detersivi per la lavatrice, lozioni per il corpo o saponi o anche il contatto con sostanze chimiche irritanti. Ma come distinguere una irritazione banale da un melanoma? Continua a leggere dopo la foto

Bisogna osservare attentamente il neo e fare caso ad alcune cose. I nei pericolosi in linea di massima si riconoscono per l’asimmetria (le due metà del neo non sono uguali); per i bordi irregolari; per il colore strano. Che si intende per strano? Il neo è di due o più colori. Non solo: un neo pericoloso è più grande e cambia in colore e forma con il passare del tempo. I nei più a rischio sono quelli che sanguinano, prudono e formano croste. Continua a leggere dopo la foto

Ci sono anche i nei conosciuti come nevi di Meyerson, che sono più soggetti alle infiammazioni. Quali altri sintomi devono far preoccupare se un neo prude: sanguinamento; perdita di siero; croste sul neo; dolore, indurimento del neo. Se hai uno o più di questi sintomi, non esitare a fare una visita dal dermatologo. Se invece il neo prude solo ogni tanto, solitamente non c’è da preoccuparsi e non ci sono controindicazioni a grattarsi. Grattarsi non renderà il neo maligno. Continua a leggere dopo la foto

Se invece il neo prude di continuo, meglio farsi controllare. La maggior dei nei che prudono, ma non sono maligni, non richiedono alcun tipo di trattamento. Se però il neo dà molto fastidio, il dermatologo può consigliare di rimuoverlo. Come avviene la rimozione? Per escissione chirurgica (che rimuove tutto il neo) o per rasatura. In questo caso il dermatologo anestetizza l’area del neo e usa un rasoio chirurgico per rimuovere solo la parte superiore sporgente.

