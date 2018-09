Un uomo di Hong Kong ha sviluppato il primo caso umano al mondo della versione del virus dell’epatite E tipica dei topi, secondo quanto emerso da una ricerca di una delle principali università della città. Di norma, l'epatite E è una malattia epatica causata dall'HEV, piccolo RNA virus non capsulato che - similmente all'agente eziologico dell'epatite A - si trasmette per via oro-fecale, quindi attraverso il consumo di acqua ed alimenti contaminati da feci infette. L'epatite E è fortunatamente rara in Italia, come del resto negli altri paesi industrializzati, mentre è spesso presente in forma epidemica o sporadica nelle regioni in via di sviluppo, dove sovraffollamento e condizioni igieniche precarie costituiscono terreno fertile per la sua diffusione. Dopo il contagio il periodo di incubazione varia da due a nove settimane; in media dura circa 40-50 giorni. (Continua a leggere dopo la foto)



La malattia esordisce quindi con un corteo sintomatologico simile a quello dell'epatite A (ittero, anoressia, malessere, dolori addominali e articolari, febbre alta); i sintomi sono più gravi nelle gestanti, tanto che in una non trascurabile percentuale di casi (intorno al 10-20%) il virus è responsabile di epatite fulminante. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità l'epatite E viene principalmente trasmessa attraverso la contaminazione di acqua potabile e può essere fatale per le donne incinte.

Lo studio, guidato dal professor Yuen Kwok-yung e dal dott. Siddharth Sridhar dell'Università di Hong Kong, sarà pubblicato sulla rivista medica Emerging Infectious Diseases il prossimo dicembre. A scoprire il caso sono stati i medici dell'Università di Hong Kong su un uomo della stessa città cinese. Non è chiaro come il virus si sia diffuso nel paziente, anche se i ricercatori sostengono che viveva in un complesso residenziale con prove di infestazione da ratto nei cassonetti dei rifiuti. La malattia è stata trovata in un uomo di 56 anni che continuava ad avere dei risultati anormali nei test di funzionalità epatica effettuati dopo essere stato sottoposto ad un trapianto di fegato.



Prima d'ora, non c'erano prove che la malattia potesse passare dai topi agli umani, hanno spiegato i ricercatori dell'Università di Hong Kong, avvertendo che la scoperta ha un importante significato per la salute pubblica. "Questo studio dimostra in modo conclusivo e per la prima volta al mondo che il ratto HEV può infettare gli esseri umani", hanno aggiunto i ricercatori.

