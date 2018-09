“Rischia la morte”. 50enne con la leptospirosi. Chi rischia il contagio

Un allevatore dell'anconetano è stato colpito dalla leptospirosi ed è ancora riservata la sua prognosi: l'uomo, ricoverato da una decina di giorni all'ospedale regionale di Torrette, ha contratto la cosiddetta 'febbre dei porcai'. Trasportato in gravissime condizioni al nosocomio di Ancona a causa delle complicazioni di una patologia che in poco più di una settimana l’ha condotto allo stato più avanzato, la sindrome di Weil, da cui statisticamente si salva una persona su due. La leptospirosi infatti, o "febbre dei porcai", potrebbe essere stata contratta mentre il paziente stava lavorando con qualche animale infetto, oppure trasmessa dall'urina dei topi. Quasi un miracolo quindi per l'allevatore. La leptospirosi è una malattia infettiva acuta sistemica di tipo vasculitico, causata da spirochete del genere Leptospira. (Continua a leggere dopo la foto)



I sintomi possono variare da lievi come mal di testa, dolori muscolari e febbre a gravi con emorragia dai polmoni o meningite. Se insieme all'infezione compare anche ittero, e insufficienza renale ed emorragia, la condizione prende appunto il nome di malattia di Weil. L'infezione è spesso trasmessa da urina animale o acqua che la contiene e che entra in contatto con abrasioni o tagli sulla pelle, o negli occhi, nella bocca, nel naso o nella vagina.

L'infezione decorre nella maggior parte dei casi in modo del tutto inapparente, tanto che è difficile stimare l'entità della quota di queste infezioni. Le forme cliniche hanno un periodo di incubazione che varia dai 5 ai 14 giorni. Sia la forma subclinica, sia l'anitterica, sia la forma itterica hanno un andamento tipicamente bifasico: la prima fase "setticemica" occupa la prima settimana (3-7 giorni), la seconda fase "immune" dura un mese circa. Al momento della comparsa della sindrome non è possibile prevedere quale forma assumerà la malattia. La distinzione delle due fasi è evidente nelle forme lievi o moderate. Nelle forme itteriche le due fasi si fondono una nell'altra in modo indistinguibile. Il 90% dei pazienti sviluppa forme anitteriche che guariscono completamente. Il 10% sviluppa la forma itterica che ha una mortalità variabile tra 5 e 40%. La morte si verifica più spesso per insufficienza renale, per shock emorragico e più raramente per miocardite.



Si tratta di una malattia rara: in Italia si parla di circa cento persone l'anno, che può sfociare in una forma più grave e pericolosa chiamata sindrome di Weil. "Il morbo di Weil, che comporta un’insufficienza multiorgano che coinvolge fegato, reni, polmoni e dà mortalità elevata. Il nostro paziente rientra in questa casistica: è arrivato all’ospedale in condizioni di malattia molto avanzate ed è stato necessario un approccio aggressivo in terapia intensiva, con intubazione e dialisi", ha spiegato il professor Marcello Tavio, direttore dell’Unità operativa di Malattie Infettive degli Ospedali Riuniti di Ancona.

