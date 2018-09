Matteo Salvini la vorrebbe introdurre in Italia ma per il momento la castrazione chimica è realtà in Kazakistan. Un uomo kazako condannato per pedofilia sarà sottoposto a castrazione chimica per i crimini sessuali che ha commesso. E' la prima volta che avviene in Kazakistan, in seguito all'approvazione di una norma che prevede punizioni esemplari per tutti colore che si macchiano di abusi sui bambini. Nursultan Nazarbayev, presidente del paese, ha deciso di investire migliaia e migliaia di euro per finanziare questa pratica, riservata al momento solo agli uomini riconosciuti colpevoli di crimini sessuali su minori. Ma cosa è davvero la castrazione chimica? Si tratta di una terapia antagonista del testosterone,l’ormone maschile. (Continua a leggere dopo la foto)



Di fatto, tramite la somministrazione di farmaci a base di ormoni (capsule, fiale, iniezioni sottocutanee) viene inibita la produzione e il rilascio in circolo degli ormoni che stimolano i testicoli alla produzione di testosterone. I due principi attivi più utilizzati sono il ciproterone acetato e il medrossiprogesterone acetato (meno costoso, diffuso soprattutto negli Stati Uniti), ma ce ne sono altri come il bicalutamide o gli analoghi LHRH. (Continua a leggere dopo la foto)

"Questi farmaci sono nati per combattere il carcinoma alla prostata ma oggi sono utilizzati anche per abbattere il desiderio sessuale dei sex offender, là dove il carcere non basta" rivela Vincenzo Mirone, già presidente della Società italiana di urologia e professore di Urologia alla Federico II di Napoli al Corriere della Sera. "Sfatiamo però un mito – aggiunge il professor Andrea Salonia, urologo e andrologo, esperto di medicina sessuale all’ospedale San Raffaele di Milano - e cioè che i violentatori e i pedofili abbiano un livello di testosterone più alto dei soggetti che hanno una normale sessualità. Non è così: non è dal livello di ormone maschile che si può capire se un uomo diventerà un sex offender". Non sempre la riduzione del livello di testosterone è sufficiente a inibire il comportamento patologico deviante. Gli psichiatri sottolineano che la violenza sessuale non è quasi mai la soddisfazione di un impellente bisogno fisiologico, ma spesso trae soddisfazione dall’esercizio del potere, della forza, dell’umiliazione e del controllo della vittima. La castrazione chimica è prevista nell’ordinamento giuridico di alcuni Stati degli Usa e in diversi Paesi europei. (Continua a leggere dopo la foto)



La netta maggioranza dei Paesi come Svezia, Finlandia, Germania, Danimarca, Norvegia, Belgio e Francia ne fa un uso estremamente limitato e subordinato al consenso del condannato, che deve essere informato degli effetti collaterali. Sperimentazioni sono in corso in Portogallo e nel Regno Unito. In Russia e in Polonia la castrazione chimica è obbligatoria per i colpevoli di stupro su minorenni. La castrazione chimica, comunque, non è esente da effetti collaterali. Oltre all'impossibilità di procreare, l’alterazione dell’equilibrio ormonale provoca cambiamenti fisici e psicologici. Aumentano l’adipe sui fianchi, le cosce e le mammelle mentre diminuiscono i peli sul corpo. Proprio a causa dell’aumento del grasso corporeo cresce il rischio di malattie cardiovascolari e diabete.

