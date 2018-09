È ancora allarme rosso per il rischio di consumo di cozze contaminate in tutta Europa. Nelle scorse settimane il Rasff, il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare, ha lanciato un allarme in tutta Italia, da Nord a Sud, per quanto riguarda cozze vive refrigerate contaminate dal batterio Escherichia Coli, riscontrato oltre i limiti di legge (ossia fino a 1.300 mpn per 100 grammi). L'allarme è scattato poiché le cozze vive e contaminate sarebbero già state immesse sull'intero mercato nazionale. Il ritiro delle cozze vive refrigerate contaminate in tutta la Penisola è già scattato: una misura cautelare a tutela della salute dei consumatori. Il Rasff ha fatto anche sapere di prestare la massima attenzione e non consumare cozze vive senza prima averle sottoposte al controllo del Servizio igiene degli alimenti e nutrizione della Asl locali. (Continua a leggere dopo la foto)



E adesso arriva una nuova allerta alimentare a preoccupare le tavole di italiani e non solo. Stavolta riguarda le cozze vive provenienti dalla Grecia, risultate contaminate dal batterio dell'Escherichia Coli, un batterio pericoloso, presente nelle acque inquinate da feci. L'allarme, indica il contaminante presente in valori oltre i limiti di legge consentiti. La notizia è stata diffusa dal RASFF (Food and Feed Safety Alerts) il sistema di allerta europeo rapido per la sicurezza alimentare. (Continua a leggere dopo la foto)



Cosa è l'escherichia coli? Abbreviato di solito all’interno degli analisi o nei testi specialistici come E.Coli. E’ un batterio gram-negativo. Sono almeno 171 i sierotipi. Ne esistono tantissime del tutto innocue e che vivono nel nostro intestino. Questi batteri infatti sono molto importanti per gli animali a sangue caldo, perché permettono di digerire bene il cibo. L’Escherichia Coli è un nemico da non sottovalutare! Esso può contaminare bevande e alimenti di vario tipo. Nella maggior parte dei casi occorrono 48 ore per la comparsa della sintomatologia. In alcuni soggetti è richiesto un lasso di tempo ben superiore ai due giorni previsti. Tali problemi possono aggredire il soggetto anche per una settimana di tempo. Generalmente la guarigione si realizza nel giro di poco tempo. (Continua a leggere dopo la foto)



L'invito è quello di acquistare prodotti ben etichettati e, in caso di dubbi, provvedere a sottoporle al controllo delle Asl. Sintomi di una eventuale intossicazione sono nausea e vomito, forti crampi addominali e diarrea con conseguenti danni per l'apparato digerente.

