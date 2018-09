Ombelico, perché toccarlo dà fastidio. Cosa succede quando lo sfioriamo

L'ombelico è una parte del nostro corpo molto particolare: durante la gravidanza ci legava a nostra madre grazie al cordone ombelicale e la maggior parte delle persone, nel sfiorarlo, prova una sensazione di estremo fastidio. Perché? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il dottor Christopher Hollingsworth, membro dell’Associazione Chirurghi di New York: “Toccando l’ombelico avremo facoltà di stimolare non solo la pelle attorno a quest’ultimo, ma anche le fibre degli strati interni dell’addome“. L’ombelico si colloca infatti in una zona molto sensibile, ma non solo: esso continua a comunicare con i nostri organi interni, ed in particolare con la vescica e l’uretra. Lo stesso dottor Hollingsworth ha continuato illustrando ciò che accade quando infiliamo un dito nell’ombelico per stuzzicarlo: “Quando tocchiamo le regioni interne dell’ombelico, mandiamo un segnale direttamente alla nostra spina dorsale che quest’ultima interpreta come proveniente dalla cavità addominale“. (Continua a leggere dopo la foto)



In altre parole, è come se stessimo comunicando al nostro sistema nervoso nelle vesti della cavità addominale. E dal momento che la spina dorsale processa i segnali provenienti da quella regione del corpo come stimoli provenienti dalla vescica e dall’uretra, la sensazione di risposta è analoga. Tuttavia per stimolare questo genere di sensazioni è necessario premere un dito all’interno dell’ombelico, perché è proprio lì che si trovano le fibre che comunicano direttamente con gli organi interni.

“Lo strato interno della cavità addominale in corrispondenza dell’ombelico è detto parete peritoneale, e questa struttura è straordinariamente sensibile e le sue fibre nervose trasmettono segnali alla spina dorsale allo stesso livello di quelli trasmessi da vescica ed uretra” ha concluso il chirurgo statunitense. Ciò significa che quando una persona ci infila un dito nell’ombelico, a livello percettivo è come se ci stesse stimolando direttamente la vescica.

Omfalofobia, cos'è? L’omfalofobia è la paura, o meglio la fobia, dell’ombelico. Obiettivamente è una fobia molto strana e rara tanto che rientra assolutamente nella top 10 delle fobie più strane al mondo, come ad esempio la paura degli specchi e la paura del numero 8. La fobia dell’ombelico si manifesta come un vero e proprio terrore e disgusto verso l’ombelico. In questi casi le persone che ne soffrono provano un profondo senso di fastidio, nausea e quasi dolore al solo pensare di toccare o che qualcuno tocchi il proprio ombelico. Quando questa fobia arriva a stadi avanzati la persona manifesta i sintomi persino alla sola vista.

