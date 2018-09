La soluzione per non invecchiare? Mangiare il pane senza crosta. No, non è la solita invenzione/bufala ma la considerazione di uno studio medico approfondito. Quella reazione chimica che fa soprattutto la crosta ha componenti che sono poco graditi all'organismo e che velocizzano l'invecchiamento delle cellule. La scoperta è del Crea (il Consiglio di ricerca in agricoltura e analisi dell'economia agraria) che ha pubblicato uno studio sul “Journal of Cereal Science”. Quindi la soluzione p non mangiarlo? No, ma andarci piano. Sotto accusa è la reazione di Maillard, che prende il nome dal chimico francese che studiò le reazioni di zuccheri e proteine durante la cottura con temperature superiori a 160-170 °C. “Abbiamo condotto il test su estratti di pane, compresi di mollica e crosta - spiega Fabio Nobili, ricercatore del Crea - I composti derivati dalla reazione di Maillard generano acrilamide. Abbiamo notato, su un modello di colture cellulari, come proprio le cellule giudichino 'poco graditò i prodotti risultati da questa cottura”. (Continua dopo la foto)



Quindi, il pane è un alimento da evitare? “No - continua Nobili - L'importante è consumarlo con moderazione e seguendo il principio dell'alta qualità dei prodotti che sono stati usati per realizzarlo. Ciò, a cominciare dalla lievitazione, per poi passare alla provenienza della farina e alla cultivar di grano usata. Sono da preferire tutte le produzioni che prediligono la qualità delle materie prime invece che la quantità. La conoscenza del percorso della filiera di produzione garantisce inoltre la salubrità del prodotto”.

La domanda dunque sorge spontanea: quanto pane mangiare? Se la crosta si rivela così dannosa in molti si chiedono se sarebbe preferibile eliminarlo dalla dieta quotidiana. In realtà, come sottolineano gli scienziati, il pane non è un alimento da vietare, ma va consumato con moderazione, scegliendo solo cibi di alta qualità. Quando decidete di acquistarlo dunque informatevi riguardo le farine usate e la provenienza del grano, per limitare i danni per l’organismo e garantire la vostra salute.

Lo studio è stato realizzato dal Crea, il Consiglio di ricerca in agricoltura e analisi dell’economia agraria, ed è stato pubblicato sulla celebre rivista Journal of Cereal Science. Quando si parla di pane il grande nemico del nostro corpo è la reazione di Maillard, un processo chimico che prende il nome dallo scienziato francese che per primo studiò l’interazione fra proteine e zuccheri durante una cottura con temperature superiori a 160-170 °C.

