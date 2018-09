Tremendo. Ecco cosa succede alla tua vagina se ingrassi

Essere sovrappeso è un problema e provoca tanti altri problemi, per esempio il diabete ma anche alcuni tipi di cancro. Non è tutto. Una nuova ricerca pubblicata su Obesity Rewies, ha messo in evidenza che essere obesi o comunque avere troppo grasso sul corpo, può portare anche a problemi minori ma comunque fastidiosi per esempio l’incontinenza urinaria. Secondo quanto rivelato nell’articolo, avere un indice di massa corporea superiore al range normale – che va da 18.5 a 25 – può aumentare il rischio di incontinenza nella donne di mezza età. E il rischio raddoppia quando l’indice di massa corporea è superiore a 30. La scoperta conferma che l’obesità – ma anche il semplice sovrappeso – sono piaghe da combattere. Perché possono portare le giovani donne ad avere seri problemi di salute generale. Oltre ad avere un forte impatto sulla vita sociale, l’obesità crea enormi problemi di salute. E ora la ricerca in questione sottolinea l’importanza di educare le nuove generazioni a tenere sotto controllo il proprio peso. Continua a leggere dopo la foto

Ma anche ad allenare il proprio pavimento pelvico. Infatti dei muscoli pelvici allenati scongiurano il rischio di incorrere nell’incontinenza. “Sappiamo che l’incontinenza urinaria può essere influenzata da una serie di fattori, specialmente nelle giovani donne” ha spiegato la dottoressa Tayla Lamerton dell’Università di Queensland in Australia che ha guidato lo studio. “Aver capito che l’obesità e il sovrappeso sono dei fatti determinanti per la comparsa dell’incontinenza è importante”. Continua a leggere dopo la foto

“In questo modo si può intervenire in tempo. Le giovani generazioni dovranno essere istruite bene sull’argomento”. Ma in pratica come si può evitare la comparsa dell’incontinenza urinaria? Intanto bisogna dare uno sguardo al proprio indice di massa corporea per capire come siamo messe su quel fronte. Come si calcola l’indice di massa corporea? Misura la tua altezza in metri, quindi calcolane il quadrato. Per farlo, moltiplica per se stesso il valore della tua altezza espressa in metri. Dividi il tuo peso in chilogrammi per il quadrato della tua altezza. Continua a leggere dopo la foto

Per evitare la comparsa di incontinenza puoi allenare i tuoi muscoli pelvici in questo modo: quando sei al bagno interrompi il flusso dell’urina. In questo modo fortifichi i muscoli intorno alla vescica ma anche quelli della vagina (o del pene). Puoi allenarti a trattenere i muscoli e a rilasciarli in qualunque momento della giornata (fallo per 10 volte consecutive più volte nell’arco della giornata). Non solo scongiurerai il rischio di incontinenza, ma avrai anche orgasmi molto più intensi (e, se sei uomo, ridurrai i sintomi della disfunzione erettile). Se hai perdite urinarie, rivolgiti al ginecologo.

Ti fa male il clitoride e la vagina è “così”? Meglio correre ai ripari subito



fbq('track', 'STORIE');