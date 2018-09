Ti fa male il clitoride e la vagina è “così”? Meglio correre ai ripari subito

La tua vagina sta bene? Ci sono tanti modi per capirlo. Intanto, se non hai fastidi, se ha un odore “normale”, se non ti pizzica e se non hai perdite anomale, puoi stare tranquilla. Però sempre meglio controllare. Per esempio ti capita spesso di avere la vagina gonfia? La vagina gonfia può essere il risultato di un’infiammazione. Anche se la flora batterica della vagina dell’organo genitale è molto attiva, può succedere che il suo equilibrio venga intaccato da agenti esterni patogeni. Basta poco per creare un disequilibrio… Vediamo quali possono essere le cause del gonfiore. Potresti avere una vaginite. Si tratta di una infiammazione della vagina, che può dipendere da un agente patogeno batterico o da un fungo. Gli altri sintomi della vaginite – che dovrebbero spingerti a farti vedere da un medico - sono dolore durante la minzione, bruciore rapporti sessuali, perdite continue. Oppure potrebbe trattarsi di vulvodinia, un problema che interessa la vulva. Di solito la donna avverte comunque un dolore localizzato, perlopiù nella zona clitoridea. Continua a leggere dopo la foto

Si tratta di un disturbo invalidante perché limita molto la donna. Per chi soffre di vulvodinia, anche i semplici gesti quotidiani possono essere un problema. In molti casi il dolore è forte anche durante i rapporti sessuali e la donna perde, di conseguenza, il desiderio. In associazione al dolore forte ci sono secchezza, bruciore, prurito e vagina gonfia. Il gonfiore può anche essere provocato da una vulvovaginite. Le motivazioni di questo problema sono sempre da ricercare in infezioni, irritazioni, alterazioni ormonali. Altri sintomi: perdite vaginali, bruciore, prurito, edema vaginale, eritema. Continua a leggere dopo la foto

Altra causa di gonfiore può essere la vulvite, un tipo di infiammazione a carico della vulva. Spesso, a provocare la vulvite sono detergenti aggressivi oppure indumenti sintetici e stretti che non permettono la traspirazione. La vagina gonfia può anche essere il risultato di una infiammazione a carico della mucosa vestibolare. Da cosa dipende? Da vari fattori: iperattività di cellule infiammate, alta sensibilità, contrattilità eccessiva del tessuto. Continua a leggere dopo la foto

Anche funghi e germi possono essere causa della vagina gonfia. In particolare Tricomonas, Gardnerella, Candida possono far insorgere nella zona un fastidioso bruciore intimo. Per risolvere il problema è necessario una cura farmacologica. La cosa da tenere a mente per avere una vagina sana è che bisogna lavarsi sempre con cura con detergenti che rispettino il ph e non siano troppo aggressivi. Una miscela di acqua tiepida e bicarbonato può essere una buona soluzione.

