Perdite vaginali, dopo il ciclo sulle mutandine trovi “questo”? No, non è normale

Ogni mese le donne fanno i conti con il ciclo mestruale e con tutto ciò che il ciclo mestruale comporta. Stanchezza, irritabilità, dolori al basso ventre, alla schiena. Sì, il ciclo mestruale è una bella pizza, bisogna ammetterlo. Ma è anche vero che ci sono donne fortunate che non risentono troppo delle mestruazioni. Alcune donne non hanno dolori, non si gonfiano e vivono quei cinque giorni al mese come tutti gli altri. Ma le donne sono tutte diverse: c’è chi ha il ciclo scarso e chi lo ha abbondante, chi sta male e chi sta bene e via dicendo.

Se il ciclo è irregolare, comunque, è buona regola farsi visitare da un ginecologo che saprà dare il giusto consiglio a ognuna. Ma invece che cosa significano quelle macchioline di sangue che si trovano sulle mutandine tra un ciclo e l’altro? Devono allarmare? Si tratta di un disturbo che prende il nome di metrorragia. Per metrorragia si intende una perdita più o meno abbondante di sangue uterino che non ha nulla a che fare con il regolare ciclo e si presenta nella fase intermestruale, quando in realtà non dovrebbe esserci alcuno tipo di flusso ematico. Continua a leggere dopo la foto

La metrorragia può colpire le giovanissime ma può anche comparire in premenopausa o in menopausa. Se compare in menopausa, deve preoccupare: potrebbe infatti essere il sintomo di qualcosa di grave. Per esempio di un tumore del collo dell’utero. Se il disturbo si presenta con il ciclo, allora si parla di menorragia se invece continua anche dopo si chiama menometrorragia. Al medico andranno riportati tutti i sintomi così che possa fare la corretta diagnosi. Continua a leggere dopo la foto

Ma come si riconosce la metrorragia? Ci sono vari campanelli d’allarme che devono farla sospettare: innanzitutto un ciclo molto abbondante è il primo campanello d’allarme. Va fatto qualcosa. Continuando a perdere sangue si va incontro al rischio di una severa anemia alla quale sono connesse irritabilità, emicrania, stanchezza, scarsa concentrazione e anche insonnia. Ma come mai compaiono disturbi di questo tipo? Qual è la causa? Continua a leggere dopo la foto

Le cause della metrorragia possono essere diverse. Quella più comune è un disturbo legato all’utero. Tra le cause possibili potrebbero esserci anche disfunzioni ormonali, problemi connessi al sistema di coagulazione o patologie come il diabete, malattie cardiovascolari, endometriosi o, nel peggiore dei casi, tumori all’utero. Piccole perdite di sangue potrebbero presentarsi anche durante i primi tempi dell’assunzione della pillola, ma col tempo scompariranno. La metrorragia durante la gravidanza è generalmente legata ad alterazioni ormonali transitorie ma è sempre bene informare il proprio medico.

