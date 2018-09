Nel bresciano circa 150 persone hanno contratto, più o meno nello stesso periodo, una brutta forma di polmonite. Si pensa che sia stato un batterio presente nell’acqua ad aver dato origine a tutto e proprio in queste ore si sta tenendo un vertice tra Ats, l’agenzia di tutela della salute, e i responsabili degli acquedotti della Bassa bresciana per valutare il possibile collegamento tra i casi di polmonite e la presenza del batterio. Ma cosa è davvero la polmonite? La polmonite è una malattia che colpisce i nostri polmoni e che rappresenta la principale causa di morte dei bambini nel mondo. Vediamo insieme quali sono i sintomi della polmonite, come si trasmette, quali sono i rischi per la nostra salute e come si cura e previene.

Ecco cosa c'è da sapere sulla polmonite. È una malattia infiammatoria dei polmoni, in particolare della parte terminale di questi organi, gli alveoli polmonari, che hanno il compito di estrarre dall'aria l'ossigeno che è necessario alla funzione delle cellule e di cedere l'anidride carbonica, lo ‘scarto' dell'attività cellulare stesa. A portare allo sviluppo della polmonite, di solito, è un'infezione che porta ad infiammazione e quindi al riempimento degli alveoli con liquidi: tutto questo conduce a tosse e difficoltà respiratorie. Ma attenzione, perché la polmonite può presentarsi per diverse cause. (Continua dopo la foto)



Quella batterica – quella cioè che si sviluppa a causa di battiri, in particolare lo Streptococcus pneumoniae, ma anche l’Haemophilus influenzae, lo Staphylococcus aureus e il Mycoplasma pneumoniae. La virale – si tratta di una forma più rara, ma più frequente nei bambini e gli agenti patogeni sono il virus respiratorio sinciziale e i virus influenzali di tipo A e B polmonite fungina – in questo caso ad essere più colpite sono le persone con sistema immunitario compromesso e gli agenti patogeni più comuni sono l'Histoplasma capsulatum, il Coccidioides immitis e la Blastomyces dermatitidis.

La polmonite ab ingestis – si tratta di una forma molto rara in cui non c'entra l'infezione, ma l'aspirazione nelle prime vie respiratore e nei polmoni di sostanze estranee liquide, solide o gassose e si presenta di più in coloro che hanno difficoltà di deglutizione. Ma come riconoscere un caso di polmonite? Questa malattia ha sintomi che si presentano anche solo 24 ore dopo il contagio, ma in alcuni casi possono volerci più giorni. I principali sintomi sono la tosse con presenza o meno di catarro, difficoltà respiratorie o dispnea, febbre, brividi e sudorazione, battito cardiaco accelerato, perdita di appetito e dolori toracici. Tra i sintomi meno comuni si segnalano l'emissione di sangue dalle vie respiratorie, mal di testa, spossatezza, nausea, vomito, dolori ad articolazioni e muscoli e confusione.

I segni clinici permettono al medico di identificare lo sviluppo della polmonite che, nella maggior parte dei casi, viene curata con antibiotico, riposo e liquidi. In casi più gravi può essere necessario il ricovero in ospedale. È molto difficile prevenire la polmonite perché le sue cause sono troppo varie, possiamo però ridurre il rischio contagio da persone infette facendo attenzione a non entrare troppo in contatto con loro, evitando ad esempio di farsi starnutire in faccia e lavandoci le mani regolarmente. Per prevenire le polmoniti provocate da Streptococcus pneumoniae possiamo sfruttare il vaccino disponibile in Italia e raccomandato a tutti i bambini.

Ti potrebbe anche interessare: “Le feci sono meno pericolose…”. La scoperta choc che condizionerà per sempre la vita in casa. Al loro interno trovati batteri micidiali, ‘parenti stretti’ di quelli che causano polmonite e meningite: “Usatele, ma cambiatele spesso”. Attenzione, perché a rischio è la salute di tutta la famiglia

fbq('track', 'STORIE');