Nella giornata di ieri la notizia che ha fatto il giro del mondo in poche ore: è morta a soli 40 anni Rachael Bland, conduttrice e giornalista della BBC. A dare l'annuncio della scomparsa è stato il marito Steve che l’aveva accompagnata durante la lunga lotta alla malattia. Le era stato diagnosticato un cancro al seno due anni fa e da quel momento Rachael aveva lottato strenuamente per sopravvivere. Ottimista, documentava con il suo immancabile sorriso il percorso verso la guarigione sul suo profilo Instagram e su un blog che seguiva personalmente. Lascia il marito, una famiglia che l’adorava, fan che l’hanno seguita con affetto e un bambino, il piccolo Freddie. E oggi, un'altra giornalista, questa volta italiana, decide di raccontare il suo dramma e la sua lotta personale contro il brutto male. (Continua a leggere dopo la foto)

Si chiama Antonella Goldoni ed è una giornalista della Gazzetta di Mantova: la donna, 50 anni, con una lunga lettera, ha voluto raccontare la lotta al tumore al seno lanciando un messaggio di speranza alle donne che, come lei, combattono ogni giorno per restare aggrappata alla vita. La giornalista, da molto tempo corrispondente della Gazzetta di Mantova dalla zona dell’Asolano, ha scelto di condividere con il maggior numero di persone una notizia in grado di sconvolgere un'esistenza. (Continua a leggere dopo la foto)



"È la prima volta che uso il mio corpo seminudo e la mia posizione di giornalista per un’informazione importante che vuole raggiungere più donne e uomini possibili, incurante, come è consolidato nel mio stile, di molti possibili vs giudizi". Inizia così il lungo (e toccante) messaggio di Antonella Goldoni: la giornalista lombarda ha deciso di pubblicare sul suo profilo personale la foto del suo seno colpito dai segni della malattia. Senza alcuna paura, invitando le donne che lottano come lei a non mollare. "Mi rivolgo anche agli uomini certo!! - scrive nel suo appello - Perché, quando si parla di tumore al seno, anche gli uomini ne devono essere coinvolti con le loro consorti che ammirano e sfiorano soprattutto nei momenti di piacere!! In tanti anni di giornalismo ho partecipato a convegni nelle scuole e non solo, dove i ginecologi parlavano ai ns figli della prevenzione del cancro al seno, ma le mie orecchie non hanno MAI sentito che, tra i segnali sentinella a cui prestare attenzione, ce n’è uno visibile ad occhio nudo, semplicemente guardandosi allo specchio". Di quale dettaglio parla? "Sono queste smagliature incave, che a 50 anni credi siano i primi segnali di una menopausa alle porte, ma poi…. dopo l’ecografia di routine, la mammografia, che non promette nulla di buono, ma auspichi nella buona sorte degli aghi aspirati, la risonanza magnetica a contrasto ti dà il colpo di grazia: quelle smagliature non sono altro che la presenza di un cancro che ti sta mangiando dentro". (Continua a leggere dopo la foto)



E allora, Antonella Goldoni invita le donne a non mollare. A farsi forza. E dà loro due consigli: "Provvedete all’estirpazione dell’erbaccia cattiva, affidando il problema oncologico a professionisti che non fanno del vs dolore motivo di plus-guadagno, a pelle vi devono piacere, vi devono considerare delle persone e non un numero e 2) distraetevi, non pensateci con il lavoro, i vs cari, gli hobby. Io per fortuna ho 4 figli presenti, persone che mi amano e da un mese, con un sorriso smagliante che indosso ogni mattina con i miei vestitini e tacchi a spillo, non ascolto l’effetto psicologico della sua cattiva presenza dentro il mio seno, ma lo vesto a festa, sfilando sulle più belle passerelle della movida gardesana e nelle belle boutique per poi a breve, come un’amantide religiosa…… mangiarmelo! Non sto su un piedistallo - conclude - non cerco commiserazione, non ne ho bisogno, ma semplicemente ho accettato la sfida a modo mio!!".

