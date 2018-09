La tua vagina è sempre secca (così come l’ano) con tante macchioline bianche? Devi curarti

Si chiama lichen sclerosus, ma tutti lo conoscono come lichen scleroatrofico. Che cosa è? Si tratta di un processo morboso infiammatorio di natura sclerotica cronica, che coinvolge cute e mucose. Spesso, purtroppo, succede che il lichen sclerosus venga mal diagnosticato o sottovalutato. Pericoloso: il lichen sclerosus è una flogosi a carattere immunologico potenzialmente pre-cancerogena. In linea di massima può attaccare qualunque parte del corpo anche si manifesta con maggiore frequenza nei tessuti genitali maschili e femminili. Parliamo di una patologia assai diffusa tra la popolazione globale anche se se ne parla poco. Secondo alcune ricerche scientifiche, la malattia è soprattutto femminile, ma dalle recenti analisi statistiche, sembra che il lichen sclerosus interessi sia gli uomini che le donne in egual misura. La differenza è che l’uomo è più soggetto al lichen con l'avanzare dell'età, mentre la donna ne soffre a qualunque età. Continua a leggere dopo la foto

Le donne in età pre-menopausale, per dire, sembrano essere più sensibili al lichen sclerosus di tipo ano-genitale. Il lichen può manifestarsi anche nelle bambine molto piccole. Ma vediamo meglio di che si tratta. Questa forma infiammatoria, in genere, provoca prurito, bruciore e dispareunia, e potrebbe degenerare a tal punto da fondere le piccole e le grandi labbra della donna. Se una donna nota lacerazioni o ispessimenti della mucosa della vagina, dovrebbe sottoporsi a dei controlli. Continua a leggere dopo la foto

Il lichen scleroatrofico, infatti, provoca una fastidiosa secchezza a livello della mucosa vaginale e perianale, accompagnata da irritazione locale, macchie bianche, ragadi e rimpicciolimento o distruzione delle piccole labbra. Meglio non scherzare con questa malattia perché, come abbiamo detto sopra, potrebbe trattarsi di una forma pre-cancerosa quale il carcinoma epidermoide vulvare. Continua a leggere dopo la foto

Come si cura? Le terapie più consigliate si basano sulla somministrazione di specialità farmaceutiche ad azione sistemica e ad applicazione topica. Sfortunatamente, però, soprattutto nel maschio, il disturbo potrebbe essere riconosciuto tardi perché il paziente tende a rimandare la visita. Se il lichen degenera, poi, l’unica alternativa possibile è l’intervento chirurgico. In alcuni pazienti, viene consigliata la laserterapia al diossido di carbonio, insieme all'applicazione topica di sostanze antibatteriche, nel caso in cui il lichen sclerosus sia favorito da infezioni.

