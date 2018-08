Tumore al cervello, il sintomo più “strano” che quasi nessuno nota

Il tumore al cervello colpisce l’1% della popolazione mondiale. Per tumore cerebrale si intende una massa o una proliferazione abnorme di cellule nel cervello. Di queste neoformazioni ne esistono diversi tipi, possono essere maligne o benigne. Alcune forme tumorali si originano esclusivamente nel cervello, in quel caso si parla di tumori cerebrali primari; altri, in genere quelli maligni, si formano altrove per poi diffondersi anche al cervello. La velocità di accrescimento di un tumore cerebrale è molto variabile, e proprio la dimensione che tale massa può raggiungere, nonché la localizzazione della stessa, determinano la severità dei sintomi e le ricadute sul funzionamento del sistema nervoso e le possibilità di cura. A proposito di sintomi, quali sono i più tipici del tumore al cervello? Purtroppo i sintomi non sono molto evidenti e possono facilmente essere confusi con altri disturbi o malori comuni come mal di testa o, addirittura, una semplice stanchezza. Continua a leggere dopo la foto

I tumori hanno forme e dimensioni diverse e queste diversità comportano anche differenze dei sintomi. In base al luogo del cervello in cui compare il tumore e in base anche alla sua estensione, il nostro corpo invia messaggi differenti. Per dire, se il tumore è vicino all’area cerebrale che controlla il movimento di un braccio, si potrebbe notare una debolezza nella spalla. Se invece è vicino all’area che controlla la vista, potrebbero esserci problemi agli occhi. Tra i sintomi più comuni ci sono le convulsioni. Continua a leggere dopo la foto

Le convulsioni sono uno dei primi sintomi del tumore al cervello. L’irritazione causata dal tumore impedisce ai neuroni di far compiere movimenti normali. Anche l’essere goffi può essere un sintomo del tumore. Se per esempio hai notato che i tuoi arti non rispondono più bene ai comandi, se fatichi a parlare o a deglutire, sappi che questi potrebbero essere campanelli d’allarme. Se hai la nausea, o hai meno sensibilità in alcune parti del corpo, dovresti chiamare un medico quanto prima.Anche cambiamenti nella memoria o nel modo di pensare possono essere spie di un tumore al cervello. Potrà sembrarti strano, ma se dimentichi le cose, pensi cose che non avevi mai pensato e ti comporti in modo diverso dal solito, potrebbe essere per via di un tumore (ma speriamo di no). Continua a leggere dopo la foto

Anche i cambiamenti della vista sono importanti. Visione offuscata, visione doppia, perdita della vista sono sintomi associati ai tumori. Se hai visto una “forma fluttuante”, rivolgiti a un medico. Anche l’emicrania deve farvi preoccupare: essa non è l’unico sintomo di un tumore cerebrale, ma se non è come il solito mal di testa che viene quando siete stanchi o stressati, andate dal dottore. Nel tuo udito qualcosa non va? Per esempio ti capita di sentire dei fischi? Meglio fissare un appuntamento col medico per escludere che si tratti di un tumore.

