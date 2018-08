“È veleno”. L’allarme sul prodotto più in voga del momento sconvolge

Ti hanno detto fa benissimo, che il corpo ne trae giovamento, che resti giovane e che il cuore funziona alla perfezione se lo consumi ma ora un professore tedesco ha smontato tutto dicendo che in realtà “è un veleno per il corpo”. Bomba atomica. L’olio di cocco è stato messo al bando dal dottor Karin Michels che dirige un centro di ricerca sui tumori all’Università di Freiburg. In un discorso di 50 minuti che ha tenuto in Germania il mese scorso ha fatto crollare tutte le certezze riguardo questo grasso finora considerato “buono”. “L’olio di cocco è il peggior cibo che tu possa mangiare” ha fatto sapere. Tutti scioccati. Perché ormai eravamo tutti convinti del contrario. Eravamo convinti che fosse un alimento sano e che ci facesse bene. E invece pare proprio che non sia così. Il video, che ha ottenuto circa 400.000 visualizzazioni da quando è stato pubblicato il 10 luglio, ha sollevato un polverone riguardo le proprietà dell’olio di cocco. Subito dopo l’American Heart Association ha suggerito ai consumatori di limitarne l’uso. Continua a leggere dopo la foto

E pensare che l'olio di cocco era diventato molto popolare negli ultimi tempi… È così gustoso, ricco. Eppure è nocivo. Pare che sia dannosissimo per le arterie… Il dottor Michels ha fatto sapere che è peggio dello strutto (cioè il grasso che proviene dalla pancia del maiale). Ma tutti credevano il contrario. Un sondaggio nazionale del 2016 ha mostrato come il 70% degli americani considerasse l'olio di cocco un prodotto pieno di proprietà benefiche.

L'ascesa dell'olio di cocco è arrivata nel 2000 quando due studi della Columbia University hanno messo in luce la presenza, nell'olio di cocco, di alcuni grassi "buoni". I partecipanti agli studi che hanno consumato olio di cocco bruciavano i grassi più rapidamente. A quel punto è stato dichiarato un prodotto "buono" da consumare senza problemi. E le vendite dell'olio di cocco sono impennate. Ma la comunità scientifica non è mai stata completamente a favore del consumo del prodotto in questione. E ora?

Nel dubbio che sia davvero "un veleno", meglio evitarne il consumo. Semmai continuiamolo a usare sui capelli (li rende bellissimi e morbidi se applicato prima dello shampoo) e sul corpo (per avere una pelle liscia e compatta). Ma brucia i grassi, direte voi interessati alle sue proprietà dimagranti… Per dimagrire siete pronti anche ad assumere" veleno"? Pensateci su…

