Ai medicinali bisogna prestare sempre parecchia attenzione perché con la salute non si scherza. Ma a dover stare con gli occhi aperti non sono solo i pazienti che assumono i farmaci ma anche coloro i quali sono addetti ai controlli sulla 'corretta' realizzazione e funzione del prodotto. Questa volta, a finire nel mirino de L'Agenzia del Farmaco e dunque ad essere interessati dal provvedimento adottato sono il lassativo Guttalax e il mucolitico anti catarro Ambromucil. Tutto è nato in seguito alla comunicazione da parte della ditta Farma 100: "Di discrepanza, emersa da controlli dell’ufficio dell’AIFA Certificazioni e Importazioni Parallele, presente sugli stampati relativamente alla composizione degli eccipienti". La Società Farma 1000 ha comunicato l'avvio della procedura di ritiro che il Comando dei Carabinieri per la Tutela della Salute è invitato a verificare. Ma quali sono i lotti interessati? Ecco tutto quello che c'è da sapere in merito. (Continua a leggere dopo la foto)



Il Guttalax serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come stitichezza occasionale. Come tutti i lassativi, non deve essere assunto in modo continuo ogni giorno o per lunghi periodi di tempo senza indagare la causa della costipazione. Dunque, anche questo può lassativo causa qualche effetto indesiderato, tra questi diarrea, crampi addominali e dolori e, raramente, capogiro e vomito. Quali sono i lotti ritirati di questo lassativo? Quelli interessati sono dl Guttalax 7,5 mg/ml gocce soluzione orale flacone da 105 ml Aip 045860018, lotti n. 732002 A, scadenza 31/05/2022, n. 732147A scadenza 31/5/2022, n. 83113°, scadenza 31/03/2023. (Continua a leggere dopo la foto)



Il secondo farmaco è l'Ambromucil, un farmaco mucolitico. A disporre il ritiro è stato il Consorzio Stabile per la Distribuzione (COFIDI), a seguito di richiesta pervenuta dall’Aifa. Sono interessati i lotti Ambromucil* Scir 200ML 10MG/ML – AIC 028061048 – lotti n. B189102 scad. 2-2021 e B189103 scad. 3-2021 della Società Malesci Istituto Farmacobiologico. Il ritiro dello sciroppo è stato ordinato dopo la comunicazione della ditta Malesci in merito alla non conformità alle CGMP relativa al sito di produzione del fornitore dei un principio attivo. Ambromucil viene indicato per il trattamento dei sintomi derivati da patologie di bronchi e polmoni con contrazione dei muscoli respiratori dei piccoli bronchi. (Continua a leggere dopo la foto)



Cosa fare con i farmaci interessati? Qualora ci si ritrovasse in casa uno dei lotti interessati di Gluttax o Ambromucil viene raccomandato di non proseguire con l'utilizzo e riportarli in farmacia o contattare direttamente l'azienda che provvederà al ritiro domestico.

