Distimia: malattia subdola e difficile da diagnosticare. I sintomi per riconoscerla

Spesso ne soffriamo senza rendercene conto o senza ammetterlo, ma di depressione non esiste una sola forma, uguale per tutti. Quella più profonda rappresenta un po' il fondo del barile e intacca le nostre vite al punto che ignorarla diventa davvero difficile. Quella più lieve, chiamata distimia, è ben più subdola e diffusa di quello che potremmo immaginare. Rispetto alla vasta diffusione del termine depressione, la parola distimia è molto meno conosciuta, anche se clinicamente risulta essere ampiamente presente all’interno del quadro dei disturbi dell’umore. I sintomi solitamente possono arrivare anche a durare due o più anni, interferendo con il funzionamento del soggetto che ne è affetto. Secondo lo studio ESEMeD (European Study of the Epidemiology of Mental Disorders) in Italia, la prevalenza della distimia nell’arco della vita è dell’11,2% (14,9% nelle donne e 7,2% negli uomini). Nelle persone ultra 65enni la distimia ha una prevalenza nell’ultimo anno pari al 4.5% (ma tra le persone istituzionalizzate di questa età la prevalenza è molto più elevata, in alcune casistiche arriva fino al 40%). (Continua a leggere dopo la foto)



Da numerose indagini epidemiologiche risulta che il 2% dei bambini e il 4% degli adolescenti ha in un anno un episodio di depressione che dura almeno 2 settimane. Il criterio diagnostico fondamentale per il disturbo distimico è la presenza di umore cronicamente depresso, che si manifesta quasi ogni giorno, per la maggior parte del giorno, in un periodo di almeno due anni e accompagnato da altri sintomi depressivi che non soddisfano i criteri per un episodio depressivo maggiore. In concomitanza si riscontrano due o più dei seguenti sintomi: scarso appetito o iperfagia, insonnia o ipersonnia, scarsa energia o astenia, bassa autostima difficoltà di concentrazione o nel prendere decisioni sentimenti di disperazione.

Generalmente la persona che ne è affetta e chi si relaziona con lei arrivano a confondere la sintomatologia distimica con i tratti della personalità della persona, proprio in funzione della persistenza nel tempo di tali sintomi. Questo atteggiamento non facilita dunque la richiesta di aiuto per una consultazione diagnostica e terapeutica in tempi precoci. Il quadro complessivo di tali sintomi e delle alterazioni del tono dell’umore comporta una compromissione del funzionamento sociale e lavorativo della persona. In particolare l’umore deflesso è presente quasi ogni giorno per almeno 2 anni.

Inoltre sono presenti in concomitanza all’umore depresso almeno 2 dei seguenti sintomi: scarso appetito o iperfagia, insonnia o ipersonnia, astenia, bassa autostima, difficoltà di concentrazione o nel prendere decisioni, sentimenti di disperazione. Cosa fare? Semplicemente contattare uno psicoterapeuta e farsi fare una consulenza (spesso gratuita). La psicoterapia cognitivo-comportamentale ha sortito buoni effetti nella cura della distimia, ma anche la sistemico-relazionale ha avuto risultati positivi. Anche alcune forme di meditazione e la mindfulness possono aiutare a sopportare gli stati distimici.

