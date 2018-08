“Ci mancherà la tua voce”. L’Italia piange Sofia, è morta a 26 anni

Voleva diventare una ballerina ma, a soli 15 anni, si era trovata a fare i conti con una malattia terribile, molto più grande di lei, che l'aveva costretta ad affrontare una durissima battaglia. Una sfida che però non l'aveva mai vista arrendersi, raccontando attraverso i social quello che stava vivendo sulla sua pelle. Purtroppo però alla fine Sofia Zilio non ce l'ha fatta. La ragazza 26enne era alle prese da tempo con un osteosarcoma, un tumore osseo maligno che tende a manifestarsi soprattutto nei bambini e negli adolescenti che si trovano nel periodo di massima crescita. Lei, originaria di Padova, aveva fatto ricorso a ogni sua energia ed era riuscita in un primo momento a vincere. Poi, purtroppo, una recidiva del cancro l'aveva attaccata di nuovo, ma stavolta al polmone. Sofia ha lottato ancora, ma stavolta per lei non c'è stato niente da fare. Durante tutto questo periodo la giovane aveva voluto raccontare il suo percorso. (Continua a leggere dopo la foto)

La ragazza aveva infatti lanciato "Il mio, il Nostro cammino", un diario-blog nel quale si parlava di tumore e si potevano condividere preoccupazioni, dubbi ma anche speranze. "Ho deciso di iniziare a scrivere questa pagina dopo essermi riaccaduta una triste situazione a livello di salute" aveva scritto. E pian piano i suoi follower erano aumentati, spingendola a continuare quell'avventura online e scoprendo che i social network possono essere il luogo giusto per sfogarsi e trovare conforto, oltre che portare la propria testimonianza agli altri. (Continua a leggere dopo la foto)

Nell'ultimo post che compare su Facebook, il 5 luglio, Sofia si scusava per essere stata un po' assente: "Non volevo scrivere sempre di brutte notizie.. hanno rotto ste brutte notizie". "Ciao Sofia, hai cantato per aiutare i bambini ammalati, ma purtroppo nessuno ha potuto aiutare te. Continua a cantare ora che sei libera…" è stato l'annuncio della morte della 26enne, pubblicato ieri 30 luglio sulla pagina Facebook di Team For Children, un'associazione di volontariato che si occupa di bambini. (Continua a leggere dopo la foto)

Sofia collaborava proprio con l'associazione, dopo essersi appassionata al canto. I funerali della ragazza si terranno giovedì 2 agosto alle 9.30 alla chiesa di Pontevigodarzere. In quell'occasione ogni offerta sarà destinata alla Fondazione del Madagascar, proprio come voluto da Sofia. Per chi volesse darle un ultimo saluto, la salma sarà accolta alla Casa Funeraria Brogio di Cadoneghe.

