I prodotti Lidl? Ecco da dove provengono realmente: le famose aziende italiane che li producono

Negli ultimi anni Lidl si è rifatta il look, ha ricostruito il brand, diventando uno dei supermercati più ”in voga” degli ultimi anni. L’efficiente modello di business di Lidl ha portato a una rapida crescita aziendale: 15 anni dopo la prima apertura erano già stati aperti 450 punti vendita in Germania e alla fine degli anni ’80 Lidl si era diffusa anche oltre i confini tedeschi. L’insegna Lidl, appartenente al Gruppo Schwarz, è oggi presente in 32 Paesi nel mondo ed è attiva in 29 con una rete di oltre 10.500 punti vendita.

In Italia Lidl è presente dal 1992, anno dell'apertura del primo punto vendita ad Arzignano in provincia di Vicenza. Oggi è una delle realtà della grande distribuzione organizzata più moderne e strutturate del Paese e può contare su una rete vendita di oltre 650 supermercati. Ma vi siete mai chiesti da dove vengono i prodotti della Lidl?















Basta dare uno sguardo alle etichette e controllare la provenienza e così si scopre che i biscotti Realforno Lidl sono prodotti da Balocco, i savoiardi se gli amaretti sono prodotti da Vicenzi, i cantuccini del marchio di qualità Italiamo sono della Sapori. E ancora i frollini dorati di Dolfi e Colombini sono prodotti dalla Colussi nello stabilimento di Petrignano d'Assisi (PG). Della Colussi sono anche i biscotti Petit Realforno.















I croissant alla crema e vuoti con lo zucchero Nastrecce Lidl sono prodotti da FBF Gruppo Bauli. La Bauli produce anche il pandoro e il panettone del marchio Favorina. I plumcake allo yogurt Nastrecce e le ciambelle sono prodotti da MisterDay (Gruppo Vicenzi). Le fette biscottate a marchio Certossa sono prodotte da Buitoni. Per quanto riguarda i prodotti da forno e il pane troviamo la piadina fresca Italiamo prodotta da ARTIGIANPIADA; i grissini Certossa di GrissinBon; le bruschette Certossa sono prodotte da Morato; i crackers Certossa sono prodotti dalla Crich.

Anche le bevande a marchio Lidl sono prodotte da aziende molto note. I succhi Vitafit sono prodotti dalla Parmalat, il the al limone è della Ristora, la birra Finkbrau in bottiglia di vetro è prodotta nello stabilimento Castello Pedavena, ex Moretti.









I wurstel Lidl sono prodotti da Beretta e Tre Valli, mentre i salumi ‘Dal salumiere’ provengono dallo stabilimento Grandi Salumifici Italiani (Casa Modena). Le salsicce Suinelli sono prodotte a Piazzale Veronesi 1, San Martino Buon Albergo – AIA gruppo Veronesi. Molti dei gelati in vendita al Lidl a marchio Gelatelli sono prodotti da Eskim (Algida). Il gelato tartufo classico prodotto da Sammontana.

Il parmigiano reggiano Antichi Maestri è prodotto da Virgilio, le mozzarelle di bufala Lidl sono prodotti da Francia e dalla Mandara, la ricotta Lidl a 55 cent è prodotta da Francia Latticini. La besciamella Milbona è prodotta da Sterilgarda. Le patatine Pandal Lidl sono prodotte da Amica chips.

