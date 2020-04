Il mondo della ristorazione piange il re della cucina italiana in America: addio a Sirio Maccioni. Il noto ristoratore è morto la scorsa notte, all’età di 88 anni, a Montecatini (Pistoia), sua città di origine. Aveva spento 88 candeline di recente, lo scorso 8 aprile. Maccioni era considerato un mito: aveva conquistato prima New York poi tutti gli States e il mondo. Nella Grande Mela Maccioni, classe 1932, aveva fondato il famosissimo Le Cirque.

Aperto nel 1974, ha visto passare quasi tutti i presidenti degli Stati Uniti, da Nixon a Carter, da Reagan fino alla famiglia Clinton, e poi tanti personaggi della politica e dello spettacolo. Maccioni aveva iniziato studiando alla scuola alberghiera a Montecatini che aveva poi lasciato da giovane per cercare fortuna all'estero. Prima a Parigi, seguendo il mito di Yves Montand, che era originario della vicina Monsummano Terme, poi ad Amburgo e, negli anni '50, negli Usa.

























Tanta gavetta ma anche tanto studio e sacrifici. "Imparare le lingue è indispensabile e conoscere tutto della gastronomia e studiare la sua storia. Poi conoscere e riconoscere i gusti dei clienti", diceva Maccioni come riporta Repubblica. E poi: "I camerieri devono – se non proprio cucinare – sapere anche come funziona la cucina, i suoi ritmi, i suoi tempi. Nessun bravo cameriere o maître può ignorare cosa succede nella stanza dei cuochi".















Da ragazzo, scrive nella sua biografia pubblicata 15 anni fa, era così povero che quando morì sua nonna e lui si trovava a Parigi per un apprendistato, non poté andare al funerale, perché non aveva i soldi per il viaggio. Poi ha costruito un piccolo impero di ristoranti tra New York, Las Vegas, Città del Messico e Repubblica Dominicana. Il suo ristorante Le Cirque diventò in poco tempo uno dei più famosi della città, popolare tra personaggi del mondo dello spettacolo e degli affari. Ci mangiò anche Papa Wojityla.











Le Cirque aveva chiuso definitivamente nel 2000, dopo diversi anni di problemi e traslochi: era rimasto di proprietà della famiglia Maccioni, ora in lutto. Sirio Maccioni lascia la moglie, la bellissima cantante lirica Egidiana e i figli Mauro, Mario e Marco. A Montecatini si è spento circondato dall’affetto della sua famiglia, dopo una vita vissuta a pieno. “Se n’è andato serenamente – ha detto il figlio Mauro a Repubblica – era pronto”.

