Torta all’acqua, ottima per la dieta. Senza latte, uova e burro

Durante la dieta è necessario rinunciare ai cibi calorici che fanno ingrassare. Una delle prima cose che il dietologo raccomanda a una persona che vuole perdere perso è quella di rinunciare ai dolci. Una rigida regola da rispettare per permettere al corpo di eliminare quei chili di troppo.

C'è chi riesce a mantenere questa 'promessa' non toccando dolci e cibi grassi per moltissimi mesi, ma c'è anche chi, nonostante la buona volontà, di rinunciare a qualche dolce non ne vuole proprio sapere. E qui arriva qualche suggerimento, perché in soccorso in questi anni moltissimi pasticceri o semplici food blogger hanno escogitato e provato nuove ricette a basso contenuto calorico.











A questo proposito possiamo preparare un dolce fatto appositamente per chi, nonostante lo strappo alla regola, segue un regime alimentare mirato. Si tratta di una torta preparata con acqua e altri ingredienti che lo rendono leggera e adatto per chi è a dieta: la famosissima torta all'acqua. Si tratta di un dolce privo di uova, burro e latte. Ottima per chi vuole concedersi qualcosa di dolce senza peccare.









Gli ingredienti per preparare la torta all’acqua: 250 ml di acqua, 250 gr di farina 00, 40 ml di olio di semi di mais, 150 gr di zucchero a velo, buccia e succo di un limone, 1 bustina di lievito.

Ecco il procedimento: versate in una ciotola la farina, il lievito e lo zucchero a velo, unite la buccia grattugiata del limone e girate. In un pentolino scaldate leggermente l'acqua, spegnete il fuoco e aggiungete l'olio di semi, mescolate e versate questo composto nella ciotola. Emulsionate con una frusta a mano oppure elettrica, ottenendo un composto abbastanza liquido ma senza grumi.





Unite il succo di mezzo limone e date un’ultima mescolata. Versate l’impasto in una teglia di 22 cm foderata con carta forno e livellatela con l’aiuto di una spatola. Inserite la torta nel forno per 40 minuti a 160°. Una volta sfornata lasciatela intiepidire e, a vostro piacimento, spolverizzatela con altro zucchero a velo. Potete servire questa leggerissima torta con una marmellata del gusto che preferite.

