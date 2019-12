L’amore della tua vita e la tua anima gemella non sono la stessa persona. Ora lo sai

L’anima gemella e l’amore della vita sono la stessa persona? Tutti abbiamo sempre pensato che anima gemella e amore della vita fossero la stessa cosa. Ma non è così. Secondo i buddisti chi ci fa battere il cuore, chi ci fa tremare di emozione, chi ci rende più vulnerabili non è l’amore della nostra vita. Secondo la Royal Spanish Academy, l’amore è uno dei sentimenti più forti che un essere umano possa provare: si tratterebbe, secondo l’accademia in questione, di un sentimento che parte dal senso di inadeguatezza di ognuno di noi.

Quel senso di inadeguatezza ci spinge a cercare l'unione con un altro essere umano, anch'esso caratterizzato da quel senso di inadeguatezza. Tutti, bene o male, hanno accettato questa concezione dell'amore. Secondo i più, soffrire d'amore è una cosa assolutamente accettabile. Normale. Abituale. Va detta una cosa importante: se all'inizio una relazione è caratterizzata da passione, voglia di stare attaccati, farfalle nello stomaco, dopo un po' tutto questo passa.

















La passione si affievolisce, il desiderio si spegne e tutto ciò che prima era speciale diventa normale. Ciò non significa, però, che sia il dolore a dover prendere il sopravvento. Né l'indifferenza. Tantomeno la violenza. No, questo non è amore. Quando ti trovi di fronte al vero amore della tua vita, quell'amore ti spingerà a essere una persona migliore. Ti aiuterà a superare i problemi della vita. Ti starà accanto con affetto e voglia di farti stare bene.















Qual è allora la differenza tra l'anima gemella e l'amore della tua vita? Il tuo vero amore ti ispirerà a essere una persona migliore, mentre la tua anima gemella spezzerà il tuo cuore in modo da poter diventare qualcuno di migliore. Ecco, la differenza è proprio questa. La persona con la quale scegli di trascorrere il resto della tua è la persona che non ti lascerà soffocare dalla realtà, anche la più dolorosa. E l'anima gemella?









L’anima gemella, invece, è quella che a un certo punto ti farà annegare e per quella ragione, a un certo punto, ti ritroverai a dover fuggire da essa. E allora cosa dobbiamo scegliere? Di sicuro ciò che può rendere la nostra vita migliore è l’amore della vita. L’anima gemella ci farà soffrire. Ma ci darà anche tanto. La scelta sta a ognuno di noi. Anche perché, a volte, di fronte all’amore o all’anima gemella, non abbiamo neanche la possibilità di scegliere.

