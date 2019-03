Il tuo destino è sbocciare: crescita personale e forza interiore

Comprendere

Stefano Pigolotti e il mental coaching

Le tre realtà delle quali in questo momento si occupa principalmente il mental coach Stefano Pigolotti, iscritto al registro nazionale dei coach professionisti e autore, appunto, del libro di crescita personale “Il tuo destino è sbocciare”, sono: Skills Empowerment, che comprende corsi attitudinali, coaching e test di personalità volti a migliorare la consapevolezza di sé e acquisire gli strumenti utili per migliorarsi; Vikyanna srl, nata per sviluppare e agevolare le imprese, che supporta le aziende nel riconoscimento e sfruttamente delle proprie potenzialità e nella messa in atto di strategie ad hoc per incrementare le vendite, il fatturato e il successo; In The Box srl, che offre corsi di formazione, multicheck e sviluppo all’interno del mondo dello sport. Proprio in collaborazione con quest’ultima, Stefano Pigolotti propone percorsi evolutivi di mental coaching sportivo sia per gli atleti, che per gli allenatori.

Il mental coaching sportivo per atleti e allenatori

Per quanto riguarda gli atleti, il lavoro di Stefano Pigolotti in qualità di sport coach si concentra sull’identificazione delle loro attitudini, sulle quali in gran parte è focalizzato anche il suo libro sulla crescita personale, sul potenziamento delle loro qualità e sul miglioramento dei risultati e delle performance. Grazie al percorso di sport mental coach di Skills Empowerment sviluppato da Stefano Pigolotti, l’atleta viene indirizzato verso il raggiungimento di alcuni obiettivi di fondamentale importanza. Impara a vivere bene la competizione, a reagire in maniera giusta agli imprevisti e a migliorare le relazioni e lo spirito di squadra. Inoltre, viene spronato a tenere la motivazione sempre alta, a gestire bene la comunicazione con i media e i partner e a individuare le proprie potenzialità e predisposizioni. Riguardo agli allenatori, invece, l’attività di sport coaching mira creare una figura capace di ottimizzare la comunicazione con atleti e staff, di mantenere alta la loro motivazione e di gestire il rapporto con i genitori. In più, l’allenatore apprende le metodologie migliori da attuare per aiutare l’atleta a superare i timori e fare scelte consapevoli.