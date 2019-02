Vita di coppia, quei piccoli gesti che cambiano completamente il rapporto

In una relazione d’amore ciò che conta sono le piccole cose. Quindi se volete migliorare il vostro rapporto con il partner non servono gesti eclatanti: bastano 7 piccoli gesti. Eccoli.

1) Dormire bene. Se credi che il sonno non abbia alcuna influenza sul rapporto amoroso, ti sbagli. Se si è stanchi, non si può dare il meglio di se stessi, neanche con il partner. Dormire poco fa sentire stanchi, nervosi, irritabili. E questo non fa che mettere a repentaglio l’equilibrio amoroso. “Non conta ciò che succede in una relazione, il sonno dovrebbe venire al primo posto, anche prima del sesso – ha spiegato la psicologa e sessuologa Shannon Chavez – Il sonno è fondamentale per la salute. Essere in forma e ben riposati è importante sia per noi stessi che per il partner”. Anche andare a letto alla stessa ora migliora il rapporto così come le coccole prima di andare a dormire.

Ma ci sono altri 6 piccoli gesti che dovete fare se volete che la vostra relazione funzioni alla grande. Ve li elenchiamo sotto.









2) Fate qualcosa di carino l’uno per l’altro. Non deve esserci un motivo, i gesti spontanei nei confronti dell’altro sono una manifestazione d’amore. Qualche esempio? Un bigliettino d’amore sul tavolo della colazione, il caffè a letto. “Quando entrambi i partner s’impegnano a fare piccoli gesti di gentilezza, soprattutto senza il pretesto di un’occasione speciale, la cura reciproca investe tutti gli aspetti della relazione”, ha detto Kurt Smith, psicologo specializzato nel counseling maschile.

3) Fate complimenti al partner e dite grazie. Non bisogna dare nulla per scontato perché apprezzare i piccoli gesti dell'altro serve a farlo sentire importante. "Date rilievo a ciò che vi fa sentire grati – ha infatti suggerito il consulente matrimoniale Spencer Northey – Gli elogi fanno sì che il partner si senta amato e apprezzato".









4) Siate affettuosi. Il contatto fisico è importante nel rapporto amoroso. “Anche solo appoggiare la mano sul braccio del partner quando vi salutate, o sedersi vicini, aumenta l’ossitocina e diminuisce lo stress in entrambi,” ha spiegato Carroll.

5) Chiedi scusa se hai sbagliato. Non è facile ammettere le proprie colpe ma è necessario se si vuole far funzionare una relazione. "Riconoscere errori ed uscite infelici è fondamentale per far andare avanti la relazione sui giusti binari", ha spiegato la psicologa Elisabeth J. LaMotte.

6) Chiedi ciò che vuoi e non incolpare il partner di ciò che non ti dà. “Cerca di tirare fuori il meglio dell’altra persona e comunica in modo pratico che sei disposto a renderti vulnerabile e assumerti la responsabilità del tuo ruolo all’interno della relazione”, ha aggiunto Elisabeth J. LaMotte.

7) Prendetevi del tempo per voi, per fare delle conversazioni serie. Abbiamo tutti una vita frenetica e fatichiamo a trovare il tempo per l’altro. Ma è fondamentale ritagliarci del tempo da dedicare a una conversazione profonda, non solo alla lista della spesa o ai compiti di matematica dei bambini.

