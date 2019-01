Parliamo rapporti di coppia e di tutto ciò che abbiamo sempre considerato vero riguardo i rapporti per via di alcuni stereotipi che, però, si sono rivelati sbagliati. Una premessa è doverosa: nell’amore non esistono regole e ogni storia è diversa dall’altra. Ecco perché i luoghi comuni sono inutili e vanno sfatati. Se ci tieni alla tua relazioni e vuoi che duri nel tempo, togliti dalla testa alcuni stereotipi che potrebbero danneggiarla.

“Basta l’amore per andare avanti”. Questo è uno degli stereotipi che va sfatato per primo. Non è vero che basta l’amore affinché una relazione duri. Serve molto di più di un “semplice” sentimento. Cosa serve? Serve fiducia. Serve dialogo e complicità, serve empatia cioè il mettersi nei panni dell’altro, serve comprensione, rispetto. Servono un bel po’ di cose che devono arrivare da entrambe le parti. Se c’è amore ma manca uno di questi elementi la relazione non può funzionare. Continua a leggere dopo la foto











In una relazione, poi, se c’è un problema, la prima cosa da fare è comunicare con il partner, solo così si possono risolvere i problemi.

“Il sesso risolve i problemi” è un altro stereotipo nocivo e sbagliato. Già perché le tensioni e i rancori tra due partner non si risolvono a letto. Anzi, sia le tensioni che i rancori hanno ripercussioni anche in camera da letto. Non solo il rapporto non è soddisfacente ma il problema non viene affatto risolto. Quindi, se avete un problema con il partner, parlate. Continua a leggere dopo la foto









“L’amore non cambia”. E lo sapete anche voi che è falso. Pensate a come vi sentite all’inizio di una relazione (le farfalle nello stomaco, per capirci) e come vi sentite dopo qualche anno. È tutto diverso, no? È una cosa normale: la passione iniziale si evolve in un sentimento più profondo, che superficialmente può apparire meno travolgente. Non significa che la storia sia finita, ha “solo” lasciato il posto alla condivisione. Ma questo non significa che si viva in simbiosi. E infatti altro mito da sfatare è che una coppia debba “condividere tutto”. Continua a leggere dopo la foto







Per gestire una storia nel modo giusto, bisogna lasciare spazi al proprio compagno e prendersi i propri. È sbagliato privarsi di ciò che ci fa stare bene. Altro errore da evitare? Seguire la convinzione per cui “bisogna essere sempre sinceri”. Qualche bugia innocente si può dire. Il motivo? A volte dire ciò che realmente pensiamo può far male a chi ci sta accanto. Sta a te capire quando è il momento di tacere…

Oroscopo amore 2019, come andrà segno per segno