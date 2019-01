Frequentare donne in carne rende gli uomini 10 volte più felici: lo studio scientifico

È proprio vero come diceva il poeta che nessun amore è grande come quello per il cibo. Di norma ha sempre lo stesso sapore. Un costo contenuto. Risponde presente quando lo cerchi e, soprattutto, non improvvisa mal di testa o colpi di calore. Cibo uguale assenza di delusione. Cibo uguale felicità. Viene da sé che le persone più in carne, occhi a non finire troppo in carne che dopo sono guai, sono più contenti e, di più, influenzano positivamente la vita degli altri.

Ciò che la società odierna ci impone di far credere bello e giusto non corrisponde quasi mai alla realtà dei fatti. La tv e i mass media ci riempiono la testa ogni giorno di modelle, soubrette e personaggi del mondo dello spettacolo taglia 38. La magrezza sarà pur attraente all’occhio dell’uomo, se non troppo eccessiva ma alla fine le donne con qualche taglia in più anche se non sono molto desiderabili, da un’indagine psicologica emerge che gli uomini sono più felici. Già quando gli uomini hanno accanto una donna in carne sono 10 volte più felici! E i motivi che hanno portato a queste conclusioni sono davvero molto interessanti. (Continua dopo la foto)











La società di oggi ha sempre preferito le donne magre, rendendole un modello di bellezza primario di tutto le pubblicità. Ma la realtà è ben diversa.Secondo questo studio, infatti, le donne con le curve e un po’ di ciccia in più hanno degli aspetti caratteriali reputati positivi dagli uomini, che le ragazze magre non hanno. Le donne ‘curvy’ tendono ad essere più dolci e sensibili e, non da sottovalutare, amano mangiare! (Continua dopo la foto)









Gli uomini amano poter condividere un pasto appetitoso con la propria metà, senza dover stare attenti alla linea, ai carboidrati e ai grassi. Di certo gli uomini non amano la dieta e non vogliono che la propria metà si preoccupi tanto degli effetti che qualche panino al fast food può avere sul proprio corpo. Inoltre, spesso non solo le donne che non possiedono un corpo da favola amano il cibo, ma sanno anche cucinare, hanno il senso del gusto! (Continua dopo la foto)







E la cucina ed il modo in cui si cucina sicuramente influirà anche sul rapporto della coppia. Le conclusioni dell’indagine psicologica sono molto chiare: gli uomini che hanno al proprio fianco una donna in carne sorridono di più e sono più felici. Ci avete fatto caso prima?

