La programmazione neurolinguistica è una scienza recente che si è rivelata fondamentale nell’approccio con le persone. Ecco i libri migliori a riguardo.

I libri di riferimento per la programmazione neurolinguistica

La programmazione neurolinguistica è una scienza che studia la struttura dell’esperienza soggettiva e delle sue implicazioni sul comportamento umano che al giorno d’oggi si sta diffondendo in diversi libri sempre più letti.

Si dice che la P.N.L. (Programmazione Neuro Linguistica) sia in grado di teorizzare strategie efficaci di pensiero che possono aiutare chiunque le cerchi di apprendere e che valgono in quasi tutte le situazioni.

Richard Bandler e John Grinder sono gli studiosi che hanno dato vita alla programmazione neurolinguistica, cercando di scoprire ed approfondire tutti gli elementi comportamentali e linguistici che portano al successo tutte le persone, con una serie di buoni risultati nell’approccio al sociale.

Il risultato ha dato vita ad un buon numero di strategie comportamentali e di modelli linguistici facilmente riproducibili, basati su atteggiamento e metodologia

Vediamo i migliori libri su cui basare i nostri studi sulla programmazione neurolinguistica. Per maggiori informazioni e per ordinarli apri questo link.











P.N.L. per l’eccellenza linguistica

Uno dei libri sulla programmazione neurolinguistica con miglior recensioni, P.N.L. per l’eccellenza linguistica rappresenta un percorso per comprendere il funzionamento del cervello umano e delle metodologie più efficaci per convincere l’interlocutore.

Il libro punta ad istruirci sull’utilizzo delle parole giuste e organizzate nella corretta forma, per superare gli snodi che si creano col le persone con cui ci si sta rapportando e riuscire portare al successo tutte le trattative.

L’obiettivo è semplice: trasformare le parole in un elemento determinante nella comunicazione, per conquistare l’interlocutore nel suo istinto, la sua emotività e la sua razionalità.

Il testo è scritto in maniera molto semplice e chiara grazie agli esempi pratici che provvedono a calarci nel concreto delle situazioni che potremmo affrontare.

Come Ottenere il Meglio da Sé e dagli Altri

Il libro è scritto da Anthony Robbins, uno dei formatori più importanti nelle risorse umane, specialmente in PNL e NAC (Condizionamento Neuro-Associativo). In questo libro si parla di vari concetti, tutti fondamentali per la propria crescita personale. Dal potere degli stati d’animo al come gestire i propri processi mentali, dall’importanza di individuare chiaramente quali sono i valori che ci definiscono come uomini e ci guidano nelle scelte e nell’agire al come affrontare le resistenze e ricontestualizzare.

Il punto fondamentale che presenta il libro è che in presenza di un evento negativo, il refriming è uno dei più efficaci strumenti di comunicazione di cui possiamo disporre. Attraverso il corretto studio della P.N.L. l’individuo sarà in capace di prendere iniziative concrete nonostante le paure.

P.N.L. è libertà

P.N.L libertà è un libro di uno dei maestri più riconosciuti nella programmazione neurolinguistica, Owen Fitzpatrick. La particolarità di questo libro è che l’autore prende molti spunti da eventi accaduti nella sua, riferendosi maggiormente ad occasioni di miglioramento personale. Si sofferma maggiormente su temi come la sofferenza per amore, la depressione, problemi nel lavoro, in famiglia, o di ansia e fobia.