Amore, lui è quello giusto per te? Puoi capirlo (in un attimo) così

Sei innamorata dell’uomo giusto? L’amore è sempre una scommessa ed è difficile avere una risposta definitiva sulla grande questione della vita: sono innamorata? Lui mi ama? E soprattutto: lui è quello giusto? L’amore è fatto di segnali e di piccole azioni e talvolta questi segnali vanno scorti tra le righe. Parliamo chiaramente, non è facile capire se piaci a un ragazzo o se l’uomo che hai di fronte è l’uomo giusto. È tutta questione di percezioni. Nei rapporti di coppia il feeling è fondamentale: le coppie, il più delle volte, nascono senza un perché.

Spesso, però, molte donne, pur di trovare un compagno, fanno l’errore di accontentarsi di quello che trovano. Preferiscono stare con un uomo che non le ama e che non amano pur di non stare sole. Questo è un errore madornale. Ma ci sono anche donne che amano intensamente il loro compagno ma non sono sicure che sia quello giusto. È la tua situazione? Ecco come capire se l’uomo che ami va bene per te. Continua a leggere dopo la foto











Lui è giusto per te se… Se ti ascolta. Ascoltare è una prerogativa che molti uomini non hanno, se il tuo partner è attento a quello che dici, ascolta le tue parole e i tuoi desideri e cerca di trasformali in realtà, allora è l’uomo giusto.

Lui è giusto per te se ti incoraggia. Tante donne sono insicure e hanno bisogno di essere incoraggiate. Se lui lo fa, di sicuro ha le caratteristiche dell’uomo giusto. Ricordatelo. Lui è giusto per te se tu lo desideri davvero. Desideri fare l’amore con lui? Svegliarti la mattina con lui? Continua a leggere dopo la foto













Rispondi sinceramente a queste domande e saprai se lui è giusto o no per te. Andiamo avanti. Quali sono altri metodi per capire se lui è giusto per te? Vi fidate l’uno dell’altra? Ovvio, i dubbi intorno a una relazione ci sono sempre. E quindi un po’ di gelosia – se sana – è tollerata e sintomo di amore “giusto”. Ma ricordati: alla base di un rapporto deve esserci la fiducia reciproca. Lui ama la tua famiglia? È quello giusto. Continua a leggere dopo la foto





Parlate di futuro insieme? Allora lui è quello giusto. Se invece continua a dire che non intende legarsi, meglio diffidare. Ti fa ridere? Vuol dire che tra di voi c’è sintonia e che la vostra vita futura sarà sempre accompagnata da gioia e risate. In ultimo, ma non in ordine di importanza, se lui si preoccupa della tua felicità, ti riempie di attenzioni, allora potrebbe essere l’uomo per te.

