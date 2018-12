12 cose che secondo le donne rendono un uomo “poco appetibile”

Se state frequentando un uomo ci sono delle cose lui non dovrebbe fare assolutamente. Questi dettagli, che tra poco andremo ad approfondire, rappresentano tutto ciò che rende un uomo poco appetibile per una lady. Dal momento che l’intimità è una conquista, qualcosa che si ottiene col tempo, non bisogna assolutamente superare certi limiti, e questo un uomo deve saperlo. Durante il corteggiamento, la fase conoscitiva di una relazione o lo stesso fidanzamento ci sono delle mosse che caratterizzano gli uomini sbagliati e degli atteggiamenti che non dovrebbero mai avere, a meno che non vi vogliano far scemare ogni interesse.

Basta poco per raccontare alle amiche che con quel tipo voi proprio non ci volete più uscire o per smettere di pensare che sia la vostra anima gemella. Basta, per esempio, che si comporti come un bambino frignone, o che al contrario si riveli più vanitoso di voi. Moltissimi uomini delle società occidentali (oltre il 30 percento) restano single poiché non hanno evoluto le capacità necessarie per ‘far colpo’ sulle donne. In altri termini, non tutti hanno le carte in regola per essere bravi con i flirt e le relazioni amorose. (Continua a leggere dopo la foto)











Ecco le dodici cose che secondo le donne rendono un uomo poco appetibile.

Non scoreggiare davanti a lei. Sebbene sia una cosa assolutamente naturale, non è bello farlo all’inizio di un qualsiasi tipo di relazione. Stesso discorso vale per il ruttare. Diciamocelo, è poco educato e spesso questo gesto può mettere in imbarazzo le donne. Educazione è la parola d’ordine e non è per niente carino scorreggiare o ruttare in presenza di una signorina. Per questo motivo questa è una delle dodici cose che secondo le donne rendono gli uomini poco appetibili. Metterei i piedi sul tavolino. È un grande classico dei comportamenti domestici maschili. Forse l’hanno visto in troppi film e serve ad attutire la frustrazione di non essere in realtà il capo di nessuno, fatto sta che appena lui appoggia il sedere sul divano i suoi piedi sono già partiti in destinazione tavolino. (Continua a leggere dopo la foto)













Non fissarle il seno mentre parlate, questo denoterebbe poca classe e galanteria. Anche in questo caso l’educazione è un aspetto fondamentale. Non è carino parlare e notare lo sguardo del nostro interlocutore abbassato verso il nostro seno. Un’altra cosa che un uomo non dovrebbe fare è: scorrere il feed di Facebook, non tenere gli occhi appiccicati allo smartphone. Non è proprio carino parlare con una persona che non ti guarda in faccia. Questo punto potrebbe apparire una mancanza di interesse nei tuoi confronti. Una donna deve essere ascoltata senza distrazioni. (Continua a leggere dopo la foto)







Non fare apprezzamenti sulle altre. Una donna per essere desiderata deve essere la protagonista indiscussa, al centro del mondo del suo uomo. Altrimenti lascia perdere! Per non parlare di smezzare il conto della cena, almeno ai primi appuntamenti, l’uomo deve essere generoso anche da quel punto di vista. Non deve mai guidare come un pazzo solo per mettersi in mostra, in questo modo ti verrà solo mal di stomaco. E ancora: venirle in bocca a tradimento e dopo aver bevuto, pulirsi la bocca con la manica come se fossi l’ultimo dei vichinghi.

Dopo la morte: le 7 cose che accadono a corpo e anima da quel momento. Le risposte della scienza e le testimonianze di chi l’ha già vissuta