Sei sicura che la tua vita amorosa vada bene? Insomma. No, non sei per niente convinta. Anzi, al momento la tua vita sentimentale è un vero schifo e ti chiedi se valga la pena o meno andare avanti.

Ti sei accorta: qualcosa non funziona e hai bisogno di spazio e riflessione per capire come affrontare la crisi amorosa. Se ultimamente hai sperimentato anche solo una delle 5 cose che ti elenchiamo sotto, probabilmente stai vivendo veramente una crisi sentimentale. Ti senti più insicura e hai sempre meno fiducia in te stessa? Probabilmente qualcosa non va nella tua vita e anche nella sfera sentimentale. Perché tentenni? Perché stai mettendo in discussione tutti, e tutto, non solo il tuo rapporto sentimentale. Sei in un momento delicato della vita in cui tutto ti sembra negativo e l’amore, che in genere era un’isola felice, è un luogo grigio che non ti fa sentire bene per niente. Ma allora perché continui a stare con lui? Perché non ti vuoi bene e ti autopunisci stando con un uomo che non ami. Continua a leggere dopo la foto

Ma c’è un altro segnale che indica che la tua storia è in crisi: sei diventata cinica. Sei diventata cattiva e odi chi si ama. Una tua amica ti parla dell’uscita romantica con il suo ragazzo? Tu la geli con qualche battuta crudele sull’amore. Il tuo rapporto sentimentale ti ha reso cinica. Il che significa che non sta funzionando affatto. Sei sempre indecisa? Anche questo è un segnale che indica che la tua storia non funziona. Continua a leggere dopo la foto

Nulla è semplice e persino inviare un messaggio può essere complicato: lo faccio o no? Che cosa gli dico? Se vivi una storia barcollante, sei sempre esitante.

Hai paura di prendere decisioni e hai sempre paura di sbagliare. Ecco, questo è indice del fatto che la tua relazione non sta andando come dovrebbe. Anzi, che è finita. Vedi tutto nero? Se con lui qualcosa non va invece di affrontare il problema lo aggredisci e ti infuri? Continua a leggere dopo la foto

È arrivato il momento di soffermarti a pensare a cosa tu voglia veramente dalla tua relazione e dalla vita. Se pensi sempre in negativo chiedendoti spesso se ti lascerà o se non farai mai più l’amore, vuol dire che ti rendi conto da sola che è finita. Prima vedevi tutto rosa e ora vedi tutto nero e ti senti male solo al pensiero di avere un nuovo “batticuore”. Fidati: devi affrontare di petto il problema.

