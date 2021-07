Ha ucciso con un colpo di pistola ieri sera un uomo di 39 anni, El Boussetaoui Youns, cittadino marocchino, per questo motivo un assessore della Lega è stato arrestatocon l’accusa di omicidio volontario e ora si trova ai domiciliari. Il fatto è avvenuto in piazza Meardi, a Voghera, in provincia di Pavia, attorno alle 22 di martedì 20 luglio. Il 39enne stava infastidendo alcuni clienti di un bar, quando l’assessore ha chiamato la polizia.

L’uomo ha sentito la conversazione e ha iniziato a spintonare l’assessore, che impugnava la sua pistola, una calibro 22, detenuta con porto d’armi. Cadendo a terra, ha spiegato Massimo Adriatici, ex poliziotto, avvocato e assessore alla Sicurezza del Comune in provincia di Pavia, è partito un colpo, che ha colpito il 39enne vicino al cuore. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha portato il ferito in pronto soccorso, dove però le sue condizioni si sono aggravate fino alla morte.

Voghera, assessore della Lega spara e uccide un uomo

Adriatici si trova ora agli arresti domiciliari. “Stavo passeggiando in piazza Meardi quando ho notato quell’uomo infastidire i clienti di un bar. Mi sono avvicinato, – ha spiegato Massimo Adriatici agli inquirenti – l’ho redarguito invitandolo ad andarsene e a quel punto ho chiamato la Polizia. Sentendo la mia telefonata, mi ha spinto facendomi cadere. È stato a quel punto che dalla pistola già impugnata è partito il colpo”.





Secondo fonti della Lega, dalle prime ricostruzioni la tragedia di Voghera sarebbe frutto di una risposta a un’aggressione con un colpo partito accidentalmente. La vittima era una persona nota in città e alle forze dell’ordine per episodi di ubriachezza e violenze, spiegano.

“Quanto avvenuto ieri sera a Voghera è un fatto drammatico e grave che andrà chiarito dalle autorità inquirenti. Invitiamo la Lega a stare al suo posto. La ricostruzione dell’accaduto non è questione di competenza del Carroccio”. Così fonti del Movimento 5 Stelle, mentre Matteo Salvini, in queste ore, parla di “legittima difesa”.