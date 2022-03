Da quando Vladimir Putin ha dichiarato guerra all’Ucraina anche la sua vita privata è finita al centro dell’attenzione. Eletto presidente della Russia nel 2000, riconfermata nel 2012 e nel 2018, Vladimir Putin ha un passato da agente segreto del KGB, la famigerata polizia segreta dell’Unione Sovietica, ed è comparso sulla scena politica negli anni Novanta.

La sua vita privata è sempre stata avvolta nel mistero, tanto che in una recente intervista aveva detto: “Ho una vita privata in cui non permetto interferenze. Devo essere rispettato”. Vladimir Putin è stato sposato con Ljudmila Skrebneva Putina, con cui ha avuto due figlie, Marija Putina ed Ekaterina Putina (entrambe conosciute con un altro cognome).

Vladimir Putin, Maria, Katerina e Luiza: chi sono le figlie del presidente della Russia

Maria Faassen, nata nel 1985, all’anagrafe Maria Vladimirovna Putina, il nome dalla madre di Putin, Maria Ivanovna Shelomova. Ha vissuto nella Germania Est e l’adolescenza a Mosca; è laureata in biologia all’Università statale di San Pietroburgo e in medicina a Mosca diventando un endocrinologo pediatrico e uno dei massimi esperti russi di nanismo. È sposata con Jorrit Faassen, uomo d’affari olandese, da cui ha avuto un figlio.





L’anno seguente è nata Katerina Tikhonova (ha scelto il cognome della nonna materna) È direttrice dell’Istituto per la ricerca matematica sui sistemi complessi dell’Università statale di Mosca, è una ballerina di rock ‘n roll e nel 2019 è diventata membro del Consiglio russo per lo sviluppo della cultura fisica e degli sport. Katerina è stata sposata con Kirill Shamalov – coproprietario di SIBUR Holding, una società petrolchimica russa e ha un figlio.

Luiza Rozova, 18 anni, non è mai stata riconosciuta come figlia di Vladimir Putin. È figlia di Svetlana Krivonogikh, ex donna delle pulizie ora co-proprietaria di un’importante banca russa e una delle donne più ricche del paese ed è una seguita influencer. Il suo profilo social è stato chiuso la scorsa dopo che la giovane ha ricevuto minacce. Dopo il divorzio dalla moglie, Vladimir Putin ha iniziato una relazione con l’ex ginnasta medaglia d’oro alle Olimpiadi Alina Kabaeva, classe 1983, dalla quale ha avuto due figli: Dimitry nato nel 2009 e una bambina venuta al mondo nel 2012.