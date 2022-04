Un gravissimo lutto familiare ha colpito Umberto Bossi. Il fondatore della Lega Nord è stato costretto a subire una perdita devastante, che inevitabilmente lo segnerà per tutta la sua vita. Mai nessuno vorrebbe apprendere una simile notizia e fare i conti con questo tipo di addii, ma purtroppo per lui si è materializzato un dramma privato. Colui che è deceduto è stato omaggiato da una persona che lo conosceva molto bene, Modesto Verderio, che ha speso solo parole bellissime.

In riferimento al lutto di Umberto Bossi, contattato dal sito ‘Varese News’, Verderio ha commentato: “Riservato e defilato, forte di carattere, ha sempre seguito il progetto indipendentista, prima con la Lega Lombarda e poi con la Lega Nord. Altro che ‘partiti liquidi’ di oggi, di social: anche Franco faceva parte di un partito forte, strutturato, che chiedeva molto ai militanti, un po’ come il vecchio Pci da cui aveva mutuato un certo modello organizzativo”. Poi ha voluto anche fare un’ultima precisazione.





Umberto Bossi in lutto, morto il fratello Franco

Poi Verderio ha concluso, soffermandosi sulla perdita che ha sconvolto la famiglia di Umberto Bossi: “Da quando si era trasferito nel Biellese aveva perso i contatti con il mondo della Lega. Poi con Salvini è cambiato tutto, un grande abbraccio a lui”, ha aggiunto a ‘Varese News’. Una figura familiare importantissima per il fondatore del partito leghista. Potranno dirgli addio nella giornata di sabato 23 aprile, quando si svolgeranno i funerali a partire dalle ore 10.

A morire è stato Franco, il fratello minore di Umberto Bossi. L’uomo aveva 74 anni e avrebbe festeggiato il suo compleanno tra pochi giorni, essendo nato all’inizio del mese di maggio. Anche Franco Bossi ha avuto un passato politico, infatti come ha sottolineato ‘Il Giornale’, è stato consigliere comunale della Lega Lombarda a Gallarate e collaboratore della Lega al Parlamento Europeo. Dal 2004 al 2009 aveva anche svolto l’incarico di assistente di Matteo Salvini, che era un europarlamentare all’epoca dei fatti.

Il fratello di Umberto Bossi è scomparso a Tollegno, un paese situato in provincia di Biella. L’agenzia di stampa giornalistica Agi ha anche ricordato che Franco Bossi era considerato da molti un uomo molto riservato ed era stato anche coinvolto in problematiche giudiziarie per motivazioni che non fanno riferimento al mondo della politica. E ora se n’è andato per sempre, lasciando il fratello e la sua famiglia nel dolore più profondo.

