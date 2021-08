Lutto nella politica, la morte dell’ex sindaco colpisce la comunità. Il suo mezzo si ribalta, resta intrappolato

Il mondo della politica italiana è in lutto. Morta una figura tanto importante per la sua comunità, apprezzata da tantissime persone. Un drammatico incidente se l’è però portato via per sempre, lasciando nel dolore assoluto la sua famiglia. L’uomo, che aveva 58 anni, lascia la moglie e due figli. La tragedia si è verificata nella mattinata del 9 agosto, intorno alle ore 11, in una zona di campagna. Si trovava a bordo del suo trattore cingolato, quando è successo l’episodio che gli ha tolto per sempre la vita.

Entrando maggiormente nei dettagli del fatto, stando ad una prima ricostruzione della vicenda, pare che il 58enne fosse intento a creare dei solchi periferici per delimitare possibili roghi, grazie all’uso di un retrostante aratro. Poi nelle vicinanza di un terreno di sua proprietà il mezzo si è ribaltato nei pressi di un fossato e il politico è rimasto bloccato. Subito dopo l’accaduto, sono corsi sul posto i sanitari del 118, che hanno provato a prestargli le prime cure. Ma successivamente hanno solamente constatato il decesso.

Morto l’ex sindaco di Casoli, che ha portato avanti il suo lavoro per due mandati. Era stato il primo cittadino del paese in provincia di Chieti fino al 2016. Il suo decesso è avvenuto proprio tra Casoli e Sant’Eusanio del Sangro, in località Fonte Padula nell’agro di Sant’Eusanio del Sangro. Oltre all’ambulanza e ai soccorritori, sono intervenuti prontamente anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Casoli e di Castel Frentano. I militari, capitanati dal maggiore Vincenzo Orlando, stanno cercando di fare chiarezza sull’incidente.





Dopo il sinistro mortale, il pubblico ministero Serena Rossi ha dato la sua autorizzazione a riconsegnare il corpo di Sergio De Luca ai familiari. Sergio De Luca aveva una laurea in Agraria ed aveva anche prestato servizio in qualità di funzionario nel settore Agricoltura della regione Abruzzo. Tutti sono rimasti increduli dinanzi a questa notizia terribile, compreso l’attuale sindaco del comune di Casoli, Massimo Tiberini, il quale ha subito espresso cordoglio e dolore per la morte dell’ex sindaco.

Il presidente della Provincia di Chieti, Mario Pupillo, ha ricordato così Sergio De Luca: “Era un signore garbato, elegante, sempre capace di mediare con la competenza e l’equilibrio frutto di un carattere mite e di un’esperienza antica. Era un punto di riferimento per tutta l’area, il destino assurdo e inaspettato lo ha rapito in un luogo che adorava”.