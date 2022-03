“Ho realizzato come tutto sarebbe cambiato, quali difficoltà avremmo incontrato”. Oggi la difficoltà è vivere in un Paese in guerra, la sua amata Ucraina, ed essere sposata con il presidente Vlodymyr Zelensky, considerato “l’obiettivo numero 1 dei russi”. Olena Zelenska la First lady di un paese devastato dalla guerra che sta seminando una scia di vittime innocenti.

Ha 44 anni, due figli – Aleksandra di17 anni e Kiril di 9 – e il coraggio del marito, il presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Olena Zelenska ha studiato architettura prima di cambiare la sua specializzazione in sceneggiatura e co-fondare una casa di produzione chiamata Studio Kvartal 95 per la quale ha scritto diversi spettacoli e film andati in onda nel suo Paese. La first lady, oltre a essere una delle persone più influenti dell’Ucraina, è nota per aver scritto gli sketch del marito, quando ancora era un attore comico, e lavoravano insieme. Proprio sul lavoro è scoccata la scintilla.

Olena Zelenska, chi è la first Lady e moglie del premier ucraino Zelensky

Olena Zelenska è sempre stata la prima sostenitrice del marito, anche quando lui ha deciso di scendere in politica. “Ho sempre preferito rimanere nell’ombra e all’inizio ero contraria. Glielo dissi in modo aggressivo, vedevo le difficoltà, era un totale cambio di direzione”, ha spiegato. Poi il cambio di rotta, durante la campagna elettorale Olena Zelenska ha iniziato a controllargli i discorsi in pubblico, a frequentare i suoi comizi e a curare anche il suo stile. “Ho capito che avrebbe fatto di tutto per proteggere la nostra famiglia, così sono diventata una sua sostenitrice”, ha detto ancora.





Inserita nel 2019 nella lista delle donne più influenti d’Ucraina stilata da Forbes, la first lady ha portato avanti importanti battaglie sociali per i bambini e per le donne grazie anche all’Unicef. Olena Zelenska è seguita da oltre due milioni di follower su Instagram, dove in uno dei primi post dopo l’inizio della guerra si è presentata.

“Sono Olena Zelensky, sono la moglie del presidente ucraino Volodmymr Zelensky. Ci siamo sposati nel 2003. Nel 2004 è nata nostra figlia e nel 2013 nostro figlio. Sono una scrittrice e un architetto. E sono anche sotto la minaccia di morte del signor Putin. Sono orgogliosa di vivere in questo Peese. Si dice che molte persone siano una folla. Non si tratta di noi. Perché molti ucraini non sono una folla. Questo è un esercito! Oggi non avrò panico e lacrime. Sarò calma e fiduciosa. I miei figli mi guardano. Sarò accanto a loro. E accanto a mio marito. E con voi”, ha scritto sul suo account social. Classe 1978, Olena Zelenska è originaria di Kryvyi Rih, città dell’Ucraina meridionale.