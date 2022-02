“Sono costretto a saltare”. Matteo Salvini positivo al Covid, le sue condizioni

Brutta notizia per il leader della Lega, Matteo Salvini, che è stato colpito dal coronavirus nelle ultime ore. A confermare la notizia è stato lo stesso politico sui suoi profili social di Facebook e Instagram. E a causa del tampone risultato positivo, è stato costretto a non rispondere presente in occasione del giuramento del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Proprio prima di partecipare all’evento si era sottoposto allo screening per accedere in Senato ed è stata riscontrata la positività.

Comunque Matteo Salvini non è stato l’unico politico ad aver preso il Covid in questi giorni. In totale, 25 grandi elettori che avrebbero dovuto presenziare alla cerimonia per il Capo dello Stato non hanno potuto garantire la loro presenza perché affetti dal coronavirus. Tra questi è spiccato anche il nome del presidente della regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Tornando al numero uno del Carroccio, ha anche riferito quali siano le condizioni attuali, dopo aver ricevuto lo spiacevole risultato del test.

I primi a fornire le notizie sul suo contagio da coronavirus erano state diverse agenzie di stampa giornalistiche. Visto che ormai erano diventate di dominio pubblico, Matteo Salvini ha voluto rompere il silenzio e confermare personalmente l’avvenuta infezione. Tra i positivi risultano esserci anche sei deputati appartenenti al Partito Democratico. Il leader della Lega ha dovuto rinunciare a questo importante appuntamento presente nella sua agenda e dovrà restare in isolamento.





Matteo Salvini ha pubblicato una sua foto, in cui appare comunque sorridente e con il pollice alzato, e ha comunicato ai suoi follower: “Amici, sono in buona compagnia ai 10 milioni di italiani positivi e poi guariti, come tanti di voi, da oggi mi aggiungo io! Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo. Proprio nel giorno del panettone di San Biagio…! A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza. Più tempo per parlare con voi”.

Subito dopo l’annuncio, i seguaci di Matteo Salvini hanno invaso le sue pagine social per augurargli il meglio: “Ciao Matteo, aggiornaci presto”, “Buona guarigione”, “Guarisci presto nostro capitano”, “Non mollare mai, sto sempre con te”, “Tranquillo Matteo, passerà”, “La nostra speranza è che tu possa diventare subito negativo”, “Forza Matteo”.