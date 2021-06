E caos nella politica dopo che un ministro è stato beccato a ‘limonare’ con la sua amante. Siamo in Inghilterra e uno degli uomini più influenti di questo momento, ovvero il ministro della sanità Matt Hancock, è stato pizzicato mentre si bacia con il suo più stretto collaboratore: lo rivela oggi The Sun. Qual è il problema?

Che Matt Hancock è sposato e ha quindi, di fatto, tradito sua moglie, con Gina Coladangelo, 43 anni, che lo stesso ministro “ha assunto l’anno scorso con i soldi dei contribuenti, mentre il Covid attanagliava la Gran Bretagna”, scrive il tabloid britannico. Matt Hancock, 42 ​​anni, e la lobbista milionaria Gina sono stati ripresi da una telecamera durante un incontro bollente nel suo ufficio di Whitehall. Gli informatori hanno rivelato che il ministro della Salute era stato visto tradire sua moglie (sposati da 15 anni) con la signora Coladangelo, a sua volta sposata.

Qualcuno li ha visti appartarsi al quartier generale di Londra del Dipartimento della Salute durante l’orario di ufficio, il mese scorso, quando il ceppo della variante delta ha iniziato a diffondersi con più ferocia. Non solo, un informatore di Whitehall ha detto al The Sun che è “scioccante che il signor Matt Hancock avesse una relazione nel mezzo di una pandemia con un consulente e amico che ha usato soldi pubblici per la sua assunzione”.





Matt Hancock, il commento di un amico

Ieri sera, un amico di Matt Hancock ha dichiarato: “Non ha commenti su questioni personali. Nessuna regola è stata infranta”. La foto del ministro con la sua amante è stata scattata, fa presente l’amico del ministro, dopo le 3 del pomeriggio del 6 maggio, mentre il resto di Westminster era assorbito dalle elezioni locali.

Ma non solo, perché il Sun rincara la dose pubblicando anche una foto della moglie di Matt Hancock, Martha Hoyer Millar, che esce di casa, recentemente, con il loro cane, sottolineando che la donna porta ancora la fede al dito, con tanto di ingrandimento del particolare. Un po’ come a dimostrare che la donna non fosse informata sui fatti. Una bella gatta da pelare, insomma.