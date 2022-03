Italia in lutto, con lei se ne va un pezzo importante della storia del paese. Aveva 99 anni

Lutto in politica italiana. Chiude per sempre i suoi occhi la primogenita di Alcide De Gasperi a pochi giorni dai festeggiamenti del suo compleanno. Aveva compiuto 99 anni il 19 marzo Maria Romana Catti De Gasperi che nel corso della sua vita aveva dedicato anima e corpo alla divulgazione dell’opera del padre nel ruolo di presidente oraria della Fondazione.

“Io c’ero, ricordo il silenzio assordante dopo il suo intervento, imputato responsabile di una guerra voluta dal fascismo che in realtà aveva combattuto. Solo dalla delegazione americana gli tesero la mano”. Si, perché Maria Romana ha sempre seguito il padre. Al suo fianco presente anche nel 1946 a Parigi, in occasione della Conferenza di Pace, dove Alcide De Gasperi ha rappresentato l’Italia sconfitta.





Nata a Trento nel 1923, ha sempre vissuto a Roma. Saggista, politica e partigiana, la primogenita del fondatore del partito Democrazia Cristiana ha frequentato il ginnasio e il liceo presso le Suore Francesi di Nevers a Roma, poi il titolo di laurea conseguito nel 1945 in lettere alla Sapienza. Negli stessi anni Maria Romana sceglie di iniziare la collaborazione con il padre favorendo i contatti con gli ambienti antifascisti. Presente anche quando, all’indomani dalla Liberazione, il padre divenne presidente del Consiglio dei ministri e a lei venne affidato il ruolo di segretaria.

“Gli chiedevano di tutto. Volevano conoscere, i suoi gusti, le sue idee. Ed è lì che definisce anche la sua idea di democrazia come rifiuto di ogni sensazionalismo o dei giochi di astuzie, ma come fatto di rigore, di concretezza . Quel soggiorno fu un’avventura”, ha raccontato Maria Romana nel corso di un’intervista dove ricordava il viaggio del 1947 a Washington vicino al padre a colloquio con i giornalisti e fotografi. Lei, come sempre al suo fianco, impressionata sulle stesse pellicole dell’epoca.

“Al di là di questi dettagli ho cercato di stargli vicina negli incontri che si seguivano uno dopo l’altro. I grandi discorsi se li faceva da solo o con i collaboratori e li pronunciava in inglese visto che era poliglotta, per altri interventi minori, magari nei ricevimenti gli mettevo in tasca dei biglietti con le cose da dire, i nomi delle persone da salutare”, ha sottolineato.

Nonostante i suoi 99 anni compiuti, Maria Romana ha vantato fino al suo ultimo respiro una mente attenta e lucida . Fondatrice nel 1982 della Fondazione De Gasperi, Maria Romana ha avuto modo di entrare in contatto con numerose personalità politiche internazionali. Nel 2021 il presidente della Repubblica Sergio Mattarella l’aveva nominata Cavaliere di gran croce dell’Ordine al merito della Repubblica italiana. Maria Romana si è spenta nella propria abitazione durante le ore della notte.