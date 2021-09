Politica in lutto. Addio ad una figura di grande spicco: “È stato un esempio per tutti noi”

Lutto nel mondo della politica. Se n’è andata una figura di spicco, molto noto a livello internazionale. A riferire la terribile notizia è stata l’agenzia di stampa ‘EFE’. Stando a quanto è stato possibile apprendere, l’uomo soffriva di problematiche respiratorie e per questa ragione era stato ricoverato in ospedale un paio di settimane fa. Ma non erano gli unici problemi ad attanagliare il politico, che da tempo era alle prese anche con problemi di salute riguardanti il cuore, che era malato.

Aveva 81 anni e ne avrebbe compiuti 82 tra pochissimi giorni, ovvero il 18 settembre. Nella sua carriera lavorativa è stato presidente di un’importante nazione e anche sindaco di una delle città più importanti in Europa. Ha dato davvero tanto al suo mondo e sono moltissimi a piangere la sua scomparsa. Anche dall’Italia sono giunti messaggi di condoglianze e solidarietà, primo fra tutti quello del nostro Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inviato un messaggio ufficiale.

Ad andarsene per sempre è stato l’ex presidente del Portogallo, Jorge Sampaio, che era nato a Lisbona nel 1939. Jorge Sampaio era dunque stato alla guida del paese lusitano per dieci anni, dal 1996 al 2006. Ma si annovera anche una prestigiosa altra carica nella sua vita politica. Aveva iniziato ad entrare nel mondo della politica negli anni Settanta, poi era diventato il capo del Partito Socialista, ruolo che ha ricoperto dal 1989 al 1991. Dal 1989 al 1995 era stato anche sindaco della capitale Lisbona.





Subito dopo la scomparsa di Jorge Sampaio, l’attuale presidente del Portogallo, Marcelo Rebelo De Sousa, ha commentato: “Jorge Sampaio se n’è andato oggi lasciandoci una doppia eredità, fatta di libertà ma anche di uguaglianza”. E il primo ministro portoghese, Antonio Costa, ha aggiunto: “Lui è sempre stato un esempio, non posso che elogiare la sua rettitudine morale”. Costa ha inoltre comunicato che il governo ha deciso di decretare tre giorni di lutto nazionale, che inizieranno sabato 11 settembre.

Il Capo dello Stato italiano, Sergio Matterella, ha fatto pervenire questo messaggio al collega portoghese: “Appresa la triste notizia del decesso di Jorge Sampaio, desidero porgere a lei, alla famiglia dell’ex presidente e al popolo portoghese le più sentite condoglianze della Repubblica Italiana e mie personali. Lui è stato un coerente interprete degli ideali di libertà, equità e solidarietà”.