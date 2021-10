L’utilizzo del green pass potrebbe avere una data di scadenza. Lo rende noto il presidente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga. Secondo il politico della Lega, il lasciapassare verde verrà probabilmente abolito ed eliminato dal primo gennaio 2022. Tutto si basa, naturalmente, sulla campagna vaccinale che, dice Fedriga, “Deve raggiunge il 90 per cento”. E ancora: “Penso che vi siano le possibilità di eliminare il green pass. Credo possa succedere entro la fine dell’anno”. Il presiedente della Conferenza delle Regioni e del Friuli Venezia Giulia, lo afferma al Corriere della Sera.

Poco dopo lo stesso si sposta a parlare delle proteste contro lo stesso green pass: “La situazione non è stata critica. La stessa manifestazione di Trieste, la mia città, non ha bloccato l’attività portuale ma l’ha solo rallentata. La risposta di venerdì è un messaggio importante per il Paese”. Massimiliano Fedriga dichiara inoltre che il green pass deve dimostrarsi utile contro la pandemia: “E non una complicazione. Credo che la gran parte degli italiani l’abbia capito. Come istituzioni abbiamo il dovere di dialogare con chi ha dubbi e di favorire un abbassamento della tensione”, aggiunge.

Massimiliano Fedriga ha poi parlato dei tamponi: “Al governo ho proposto di abbassarne il costo. Ma non ho avuto riscontro. Penso che non ci si debba arroccare sulle posizioni costituite. Se temporaneamente può essere utile calmierare il prezzo, perché non consentirlo se può aiutare ad abbassare la tensione”. Ad inizio settimana (la stessa dell’entrata in vigore del green pass per i lavoratori), il totale dei pass emessi dalla piattaforma nazionale è salito a 100.595.790.





Proprio venerdì il record di green pass (867.039, di cui 653.827 da tamponi). Impennata dei test, ma sono in crescita anche le prime somministrazioni di vaccino anti Covid-19 come segnalano dalla struttura del commissario all’emergenza, generale Francesco Figliuolo.

Sergio Abrignani, componente del Comitato Tecnico Scientifico, in un’intervista a Il Messaggero dice che l’obbligo del Green pass è “da mantenere per arrivare all’obiettivo del 90% dei vaccinati. I dati dicono che abbiamo avuto un incremento di vaccinazioni. Bisogna andare avanti con questo strumento”.