Giuseppe Conte ricoverato al Gemelli: cosa è successo e come sta

Giuseppe Conte ricoverato in ospedale. La notizia è stata data dal quotidiano Il Figlio, in cui si legge che il capo del M5s domenica, nel bel mezzo del travaglio grillino, è andato in ospedale ed è rimasto una notte sotto osservazione.

Giuseppe Conte è stato ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma ma è stato già dimesso. Nell’articolo a firma del giornalista Simone Canettieri, si legge che “per precauzione ha passato ricoverato la notte di domenica al policlinico Gemelli di Roma. Lunedì mattina è tornato a casa da dove si è collegato normalmente, via Zoom, alle 14, con l’assemblea congiunta dei parlamentari del M5s”.





Secondo quanto riportato dal quotidiano diretto da Claudio Cerasa, Giuseppe Conte è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato colpito da un’intossicazione alimentare e per precauzione ha passato la notte di domenica al policlinico Gemelli.

“Il presidente sta bene”, scrive ancora il quotidiano Il Foglio citando fonti vicine all’ex presidente del Consiglio italiano. “Intanto il travaglio dei grillini va avanti. Domani è il giorno della verità. Oggi potrebbe tenersi l’ennesimo Consiglio nazionale per decidere una volta per tutte il da farsi”, scrive ancora Il Foglio nell’articolo a firma Simone Canettieri.

Giuseppe Conte è attualmente il presidente del Movimento 5 Stelle, ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio dei ministri della Repubblica Italiana dal 1° giugno 2018 al 26 gennaio 2021, giorno in cui ha rassegnato le dimissioni. “Il Paese ha bisogno di un governo con una prospettiva chiara e una maggioranza ampia. Un governo con prospettive di salvezza. È il momento, che emergano in Parlamento le voci che hanno a cuore le sorti della Repubblica” aveva scritto su Fb, il premier dimissionario dopo aver rassegnato le dimissioni.

